Diputado de Trinidad y Tobago pide investigar muerte de bebé venezolano tras tiroteo

Caracas.- El diputado por la ciudad de Mayaro, en Trinidad y Tobago, Rushton Paray, pidió una investigación por la muerte de un bebé de un año de edad asesinado por funcionarios de la Guardia Costera de ese país cuando interceptaban una embarcación en la que viajaban migrantes venezolanos.

Según el medio trinitense Daily Express, el parlamentario Paray pidió a las autoridades que se investigue el suceso y así determinar con exactitud lo que sucedió. Además, calificó el hecho de trágico y desafortunado. «Confío en que se hará una investigación completa y se hará pública», dijo.

Asimismo, señaló que el gobierno de Trinidad y Tobago no logra controlar el flujo de migrantes venezolanos a través de controles fronterizos que sean efectivos, por lo que exhortó al Estado a mejorar en este sentido y crear un mecanismo para la recepción, procesamiento, admisión y deportación de venezolanos que, a su juicio, están dispuestos a someterse a un proceso formal de manera expedita.

«El sistema actual no funciona. ¿Cuántos más deben morir en este proceso? Este trágico incidente no debe volver a ocurrir«, expresó Para y a su vez señaló que la Guardia Costera no indicó qué asistencia recibió el infante fallecido ni cuánto tiempo tardó en llegar al hospital más cercano.

Un grupo de migrantes venezolanos se desplazaban por aguas trinitenses cuando oficiales de la Guardia Costera de la nación caribeña dispararon contra ellos. Según los oficiales, dispararon al motor de la embarcación en un intento de detenerlos, y en «defensa propia» porque alegaron que estos habían intentado «embestirlos», se lee en un comunicado.

De acuerdo con el activista y miembro de la ONG Foro Penal, Orlando Moreno, el suceso se registró en la noche del sábado 5 de febrero y viajaban un grupo de 20 personas del estado Delta Amacuro.

La madre del bebé tiene una herida de bala entre la clavícula y el seno del lado izquierdo. Está recluida en el “Sangre Grande Hospital” de Trinidad y Tobago.

Sobre este hecho también se pronunció el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien lamentó la muerte del infante e informó que tras un encuentro con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, esta le prometió agilizar el proceso de presentación de credenciales para el embajador trinitense, Edmund Dillon, para que él pueda reunirse lo más temprano posible con oficiales de alto rango de la Guardia Costera de su país.

En este sentido, la Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro pidió a las autoridades de Trinidad y Tobago hacer una «investigación exhaustiva» que permita esclarecer la muerte del bebé de un año de edad.

