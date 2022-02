EEUU | El Gobierno amplía esfuerzo multilingüe para impulsar la vacunación anticovid

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció hoy martes que invertirá 65 millones de dólares en ocho entidades involucradas en un esfuerzo multilingüe por ampliar el acceso a la vacunación contra la covid-19 en 38 estados y el Distrito de Columbia.

«El fortalecimiento de la confianza en la vacuna es crucial para aumentar la vacunación, que sigue siendo tan importante cuando promovemos las inoculaciones de refuerzo y las vacunas para los niños», indicó en un comunicado el secretario de Salud, Xavier Becerra.

Becerra sostuvo que la asignación de fondos para la promoción de la vacuna «amplía nuestro progreso en la asociación con mensajeros locales confiables para divulgar la información necesaria acerca de las vacunas para la covid-19».

Today, HHS, through @HRSAgov, provided $66.5 MILLION in American Rescue Plan funding to expand community-based outreach efforts to increase #COVID19 vaccine confidence and vaccinations: https://t.co/omRdye0m8R pic.twitter.com/Sisxh6g8TE

— HHS.gov (@HHSGov) February 8, 2022