EEUU | Extienden dos años la validez de permisos de empleo para asilados, refugiados

Las autoridades de EE.UU. extendieron hasta dos años la validez de los permisos de trabajo para los asilados, los refugiados, las personas cuya deportación está suspendida y las víctimas de violencia contra las mujeres debido a las congestiones en las cortes y las oficinas migratorias.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la extensión para «reducir la carga tanto de la agencia como del público».

La agencia federal explicó que la nueva medida, que rige de inmediato, revisó las normas del llamado permiso de trabajo «Employment Authorization Documents (EAD)».

USCIS will now generally grant new & renewed Employment Authorization Documents that are valid for 2 years to the following applicants:

– Admitted as a refugee

– Granted asylum

– Granted withholding of deportation or removal

– VAWA self-petitionerhttps://t.co/YGmO2Ate3s

