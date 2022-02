España | BNP Paribas logra un beneficio récord de 9.500 millones de euros en 2021

El grupo bancario francés BNP Paribas logró un beneficio neto récord de 9.488 millones de euros en 2021, un 34,3% más que el año anterior, gracias sobre todo a la buena dinámica de su mercado doméstico. Con respecto a 2019, el último ejercicio completo antes de la pandemia, el alza de los beneficios fue del 16,1%, según detalló este martes el grupo en el comunicado de sus resultados financieros del pasado ejercicio.

El resultado neto de explotación se situó en 12.199 millones de euros, un 45,9% más que en 2020 y un 21,3% más que en 2019, con crecimientos en todos sus capítulos. El principal banco francés explica la subida de sus beneficios por el dinamismo de los mercados internos, el alza de los ingresos en la gestión de activos y seguros y una nueva progresión de sus actividades de inversión.

«BNP Paribas logró un muy buen desempeño en 2021», declaró Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de la entidad, añadiendo que el banco galo se ha fijado el objetivo de lograr una rentabilidad sobre activos tangibles (ROTE) «de más del 11% para 2025» señalan desde la entidad francesa.

En concreto, la actividad de Domestic Market progresó un 5,2%, respaldada sobre todo por los resultados en Francia y el fuerte crecimiento de algunas de sus filiales especializadas, como la empresa de alquiler de vehículos para profesionales Arval, que progresó un 6,2% con respecto a 2020. El producto neto bancario del grupo, equivalente a la facturación en otros sectores, fue de 46.235 millones de euros, un 4,4% más que en 2020 y un 3,7% más que en 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Sólo en el cuarto trimestre de 2021, BNP registró un beneficio de 2.300 millones de euros, una ligera bajada con respecto a los 2.500 del tercer trimestre y los 2.900 que llegó a alcanzar en el segundo trimestre de 2021. BNP valoró en su nota sus resultados «sólidos», y su director general, Jean-Laurent Bonnafé, estimó que en 2021 han realizado una «buena actuación» que confirma su «papel importante en las financiación de la actividad económica, especialmente en Europa». El banco anunció a finales de diciembre la venta de su filial estadounidense Bank of the West por de 16.300 millones de dólares, cifra que no se incluye en estos resultados pues la venta no se consumará hasta finales de 2022.