Esto es lo que se sabe de la serie ‘Secret Invasion’ que llegará a Disney+

‘Secret Invasion’ está confirmada para ser parte de la Fase 4 del MCU como show de Disney+, y esto es lo que se sabe al respecto de esta serie.

La historia seguirá a Nick Fury y al Skrull Talos, quien ya ha aparecido en ‘Captain Marvel’ y ‘Spider-Man: Far From Home’. La serie se basará en los comics del mismo nombre, y al parecer le dará una dosis de terror sci-fi al MCU.

Marvel Comics publicó ‘Secret Invasion’ en 2008, el crossover de ocho publicaciones, se centra en la invasión Skrull a la Tierra y como toman el lugar de varios super héroes. El trasfondo trata sobre la guerra entre los Kree y los Skrull con resultados catastróficos para la Tierra. En respuesta la organización secreta conocida como los Illuminati, advierte a los Skrull de mantener su distancia.

La fecha de estreno de ‘Secret Invasion’ no ha sido anunciada por Disney+ o Marvel, sin embargo, se ha sugerido que podrá estrenarse en algún punto del 2022, aunque no se sabe exactamente cuándo. Se cree que será en algún punto del otoño antes de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, que estrena el 11 de noviembre.

La historia de la serie girará alrededor de la invasión de los Skrulls a la tierra, cosa que empezó a mostrarse en ‘Captain Marvel’. Y en ‘Spider-Man: Far From Home’, donde se reveló que Talos y su esposa Soren tomaron el lugar de Nick Fury y Maria Hill, siguiendo órdenes directas del mismo Fury mientras está en una misión espacial. No obstante, existen Skrulls que no siguen el ejemplo de Talos y estos precisamente son los que complicaran la situación.

En el caso de las conexiones con el resto del MCU, es obvio que la principal es Nick Fury, Captain Marvel y probablemente Monica Rambeau. Aun así, algo importante es que los Illuminati aun no son parte del MCU.

Samuel L. Jackson and Emilia Clarke filming for Marvel’s SECRET INVASION series. pic.twitter.com/wlFjDaLJwk — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022

Con Tony Stark muerto y Namor, Mr. Fantastic, Charles Xavier y Black Bolt fuera del MCU solo queda Dr. Strange como parte del grupo secreto, aunque sería una forma muy interesante de introducirlos.

En cuanto al elenco de ‘Secret Invasion’ se ha confirmado el regreso de Samuel L. Jackson, Colbie Smulders y Ben Mendelsohn como Nick Fury, Maria Hill y Talos respectivamente, además de Kingsley Ben-Adir como un villano, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald y Carmen Ejogo en personajes no confirmados.

