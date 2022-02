Helado de dulce de leche casero y sin máquina

varias reflexiones acerca de este helado de dulce de leche casero. Se las enumero, así no nos perdemos:

1. Este helado de dulce de leche es IMPRESIONANTE. No solo no tiene nada que envidiarle a un helado de dulce de leche de buena heladería, sino que le compite con honra.

2. Este helado de dulce de leche no lleva máquina, así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad.

3. Este helado de dulce de leche tiene 3 ingredientes y aquí nos encantan las recetas de tres ingredientes.

4. Este helado de dulce de leche casero te hará el ídolo de niños y grandes, te lo prometo. Y a mí tu ídola. O sea: yo sería la ídola del ídolo de niños y grandes. Esto con cada uno de ustedes. Un pasito más en mis planes de conquistar el mundo. Gracias por darme una mano. Recuérdenmelo en unos años así:

5. Cuando esté yo reuniédome con mis súbditos en Davos, si están cerca, me chiflan. Yo respondo cuando me chiflan. Y cuando me doy vuelta me dicen: “Ey, Paulina, mirá que yo hice el helado casero de dulce de leche, eh”. Y yo diré: “A ese me le dan un fernecito”. Porque no vaya a ser que se diga que me olvido de mis orígenes.

Los dejo con la recetaza que por cierto saqué de un librito de Jimena Monteverde que me encanta.

Ingredientes

para 3-4 porciones

500g. de dulce de leche (que no sea repostero)

(que no sea repostero) 250g. de crema de leche

250g. de leche

Receta de helado de dulce de leche casero

todito a mano

1. Mezclar de a poco en un bol el dulce de leche con la crema de leche. La crema tiene que estar líquida, sin batir. Batir hasta unir bien.

2. Agregar la leche (llená el pote de crema que te quedó vacío, de leche) e integrá bien.

3. Llevar el bol al freezer por 2-3 horas.

4. Cuando tome consistencia, desintegralo y batilo bien de nuevo. Llevar otra vez al freezer

5. Esta operación yo la repito un par de veces para que quede bien cremoso. Podés ponerle chocolate picado, nueces, almendras, etc.

Y aquí mi helado casero de dulce de leche

miren la pintaza que tiene

Paulina Cocina

