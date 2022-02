Hombre ha dado positivo 78 veces a Covid-19

Muzaffer Kayasan, un hombre turco de 56 años, lleva 14 meses en aislamiento tras dar positivo en 78 pruebas consecutivas de Covid-19.

El hombre se contagió de coronavirus en noviembre de 2020 y desde entonces no ha dado negativo en ningún test, lo que le obliga a permanecer en cuarentena.

«Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil», se lamenta Kayasan, que explica que tuvo un transplante exitoso de médula ósea hace tres años.

No tiene vida social

Su esposa y su hijo lo visitan ocasionalmente y luego dan negativo por el virus. Los especialistas explican al paciente que no tiene síntomas, pero que los restos de la enfermedad persisten, Según informa el portal Actualidad RT.

Pese a los raros encuentros con sus seres queridos, Kayasan lamenta no poder ver en persona a su nieto, con el que solo se comunica a través de un cristal protector o por videoconferencia.

«No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El Covid-19 ha acabado con mi modo de vida», asegura Kayasan, que lamenta no poder vacunarse contra el coronavirus.

Con información de Clarín