Horóscopo del 8 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

Este Martes 8 de febrero del 2022 los horóscopos del día traerán a nosotros el número de la suerte que nos ayudará a conseguir nuestras metas esta semana si lo usamos o nos aparece como una señal en la vida.

ARIES

Este martes recuerda no guardar rencores, no todos son amigos, se desconfiado en las cuestiones laborales, no cuentes nada y se cauteloso esta semana, será una semana llena de bondad pues llegará un dinero que no esperabas por cuestiones de trabajos que hiciste en el pasado. Cuídate de las malas lenguas recuerda que las personas del trabajo son compañeros y no tu familia trata de dejar de lado las dudas sobre tus instintos. Ten confianza en que vas a lograr todos tus objetivos y en el amor te irá muy bien con tu pareja.

Número de la Suerte: 03 y 11

TAURO

Este martes tus situaciones se irán resolviendo poco a poco y a lo largo de la semana, sólo enfócate en ello y lo lograras. Trata de vestir de colores claros para que atraigas la abundancia en tu vida. Estar saludable por dentro y por fuera, llénate de energías positivas y aléjate de personas que te quieren por interés. Los arcángeles están contigo esta semana, no dudes en tu poder y en tu conexión para que las cosas fluyan. Te invitan a salir de viaje para finales de mes pero define tus sentimientos y no te metas en problemas del amor.

Número de la Suerte: 01 y 23

GÉMINIS

Será un martes de concentrarte laboralmente, respétate, come mejor y no caigas en vicios, si te quieres sentir mejor debes darte tu lugar en la vida para que puedas alcanzar tus sueños. El amor del pasado ya quedó atrás, debes de buscar una persona más compatible contigo y no debes dejar de lado lo que tu sueñas y deseas para alcanzar la felicidad. Recuerda que debes arreglar tu casa para que te sientas más a gusto, recuerda que un amor de fueras está buscando tu encuentro desde hace mucho tiempo y por fin se dará.

Número de la Suerte: 05 y 33

CÁNCER

Este martes date cuenta que no puedes controlar los sentimientos de los demás pero si los tuyos, deja que las cosas fluyan, perdónate no has hecho nada malo, quita rencores y sanarás tu alma. Te llega una invitación para salir de viaje con un amor nuevo, acepta la invitación para que conozcas mucho mejor a esta persona. Habrá mucha abundancia en tu vida esta semana por nuevos trabajos y nuevas energías que estas atrayendo por todo el esfuerzo que estas realizando.

Número de la Suerte: 06 y 37

LEO

Aprovecha esta semana por que estarás de suerte, sigue poniendo los cimientos para el éxito del futuro, trata de entender que todo lo que pasó antes fue para que quieras aprendizajes y experiencias de vida. Lo más importante que tiene tu signo es que eres cálido con las personas, pero enséñate a escoger mejor a las personas con quienes entregas esta energía.

Número Mágico: 12 y 33

VIRGO

Será un martes de sanción, a lo largo de la semana deberás elevar tu energía positiva y especial, estrena zapatos para que pises triunfo y éxito, lo más importantes es que estas haciendo las cosas bien. Tu energía sanará conforme trabajes en ti y en ello, sigue creciendo. Quítate de amores prohibidos y sentimientos negativos, busca alguien para ti para que pases un 14 de febrero muy bello con la persona que quieres.

Número de la Suerte: 04 y 29

LIBRA

Este martes estas en una semana de cambios, cambios radicales pero, comprométete con lo que estas haciendo, deja de ser disperso y encontrarás un cambio de trabajo en donde puedes desarrollarte mucho más. Vienen cambios positivos para que alcances lo que deseas. Trata de vestir con azul y amarillo para que atraigas la abundancia en todos los sentidos, ya no pienses tanto las cosas y atrévete.

Número de la Suerte: 07 y 39

ESCORPIÓN

Tu carta en el tarot es El Loco, significa que tendrás unos días de mucha energía positiva a tu alrededor. Son momentos a reacomodar todo lo que tienes en planes para tu futuro y empezar a cortar con amores tóxicos y amistades interesadas.Trata de usar mucho el color amarillo, que eso va a estimular tu suerte en estos días. Tu mejor día es el martes. Debes de seguir con tu rutina de ejercicio, que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor. Te compras un celular nuevo y decides cambiar el plan de pagos.

Número de la Suerte: 21 y 07

SAGITARIO

Este martes te regirá la carta de El Sol, esto significa liberación y continuidad. Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar. El elemento de tu signo es la tierra y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas, pero debes de pensar en cambiar para mejorar como persona. Semana de crecimiento en lo laboral. Recibe un dinero por parte de alguien que te debía. Mandas a arreglar tu casa y decides comprar muebles.

Número de la Suerte: 11 y 91

CAPRICORNIO

Este martes pasarás por un proceso interno en el que te darás cuenta quien es importante para ti, esta semana te regirá la carta de El Sol, esto significa liberación y continuidad. Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar. El elemento de tu signo es la tierra y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas, pero debes de pensar en cambiar para mejorar como persona. Semana de crecimiento en lo laboral.

Número de la Suerte: 14 y 50

ACUARIO

Debes de seguir con tu rutina de ejercicio, que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor. Te compras un celular nuevo y decides cambiar el plan de pagos. Para los Piscis que están solteros vendrá un amor nuevo del signo de Géminis o Escorpión que va a ser muy compatible contigo.

Número de la Suerte: 32 y 59

PISCIS

Te llega un dinero que no esperabas para la compra de un coche. Semana de trámites legales para tu Visa americana y pasaporte. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, trata de no comer de más. Tu día mágico el jueves. Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro. Te dan miedo las decisiones fuertes en tu vida y puedes atravesar por un momento de inmadurez

Número de la Suerte: 12 y 03

