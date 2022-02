«Encanto», la película de Disney ambientada en Colombia, logró este martes la nominación al Óscar a la mejor película animada, categoría en la que también compiten «Flee», «Luca», «The Mitchells vs The Machines» y «Raya and the Last Dragon».

También consiguió la nominación a mejor canción original por “Dos oruguitas”, compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda” e interpretada por Sebastián Yatra.

Por: Espectador de Caracas con información de 800 Noticias