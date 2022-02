Mujer albañil se hace viral en TikTok por mostrar su trabajo; así le responde a los ‘haters’

Los estereotipos de género siguen tambaleándose gracias a la visibilidad que han hecho varias mujeres y hombres en las redes sociales. Tal es el caso de una mujer de nombre Darcie Richards que no pasó por desapercibida en TikTok, pues demuestra su trabajo como albañil en Inglaterra.

Además de que no duda en responder a quienes aún la critican por hacer un oficio poco común entre las mujeres. El caso de esta tiktoker albañil, oriunda de Norfolk, al este de Inglaterra, ha recaudado muchos aplausos, pero también señalamientos entre quienes aún abrazan al machismo. «creen que somos perezosos y comemos demasiado» Y es que es común encontrar que en las construcciones los hombres predominen.

Por ello, causan revuelo los videos de la joven que muestra su día a día trabajando en la industria de la construcción. En sus videos, la mujer comparte consejos básicos de albañilería y también responde a los haters que la señalan por supuestamente no parecer “lo suficientemente fuerte” o ser “demasiado lenta”.

“Bueno, esto tiene que ser lo menos atractivo que he visto hacer a una mujer hoy”, se lee en un comentario negativo en su contra. Sin embargo, lejos de ‘achicar’ a la mujer, la tiktoker los ha puesto en su lugar: “¡Solo porque te sientas castrado, no me hace poco atractiva!”, escribió en un video la joven en TikTok.

“Simplemente ven a una chica y piensan que es patético o que quiero atención; no creen que soy lo suficientemente fuerte o que soy demasiado lenta. Un hombre incluso dijo que no era atractivo. Ha habido tantas chicas, cientos, que han venido a mí y me han dicho cuánto las inspiro”, agregó a medios internacionales.

Fue así que su publicación se viralizó con más de 3.5 millones de reproducciones con miles de comentarios de apoyo:

“Creo que esto es lo más increíble y atractivo que he visto en todo el día”; “Divertidísimo cuando otras personas se ofenden por mujeres inspiradoras, independientes y trabajadoras que hacen lo que hacen y lo hacen bien”, se lee entre las reacciones.

MILENIO