NBA-Blazers de Damian Lillard ahora van por Jeremi Grant

Los Portland Trail Blazers ahora van por los servicios del ala-pivot Jerami Grant, quien ha sido muy mencionado en los rumores de cambio de la NBA.

Luego de intercambiar a Tony Snell, Lance Nance Jr y al mismísimo C.J McCollun a los New Orleans Pelicans por dos jugadores de rol y Josh Hart, es evidente que ahora van a ir por lo mejor de lo mejor para ayudar a Damian Lillard.

Developing: The Blazers are in talks with the Pistons about acquiring Jerami Grant, via B/R.

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 8, 2022