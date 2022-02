Netflix: “Pinocho” de Guillermo del Toro y todas las películas de estreno en 2022

Netflix anunció una lista de más de 70 producciones que estrenará la empresa de la gran N a lo largo del 2022. Con el lema “Año nuevo, películas nuevas, cada semana”, nos da a entender que semanalmente tendremos una película nueva en la plataforma de streaming.

Es así como, según el desglose de estrenos, encontraremos géneros para todos los gustos, desde acción y aventura, comedia, drama, thriller, terror, romance, anime y también contenido para toda la familia.

Entre los estrenos destacados se encuentra la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner llamada “El proyecto Adam”, dirigida por Shawn Levy, responsable de títulos como “Una noche en el museo”, “Más barato por docena” y el videoclip-cortometraje dramático de Taylor Swift “All too well”, “Pinocho” de Guillermo del Toroy la secuela de aplaudida “Knives Out”.

El Comercio

Reporte Confidencial