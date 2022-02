Ozzie Guillén dijo que prefiere quedarse en casa

El mánager venezolano, Ozzie Guillén, aclaró que no tiene pensado dirigir en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de su cuenta de Twitter, Gabo Chávez, hizo público fragmentos de la conversación que entabló con el mánager criollo Ozzie Guillén, dónde esté aclaró que no tiene pensado ser dirigente en Venezuela.

«Mi experiencia en Venezuela no fue la mejor y yo dirigí muy mal. Me llamó Freddy García y me preguntó, fue un contacto muy superficial. Prefiero seguir cumpliendo el rol de abuelo en mi casa». @OzzieGuillen @ElExtrabase

Guillén, expresó que luego de su mala experiencia dirigiendo a los Tiburones de La Guaira, prefiere seguir desempeñando su papel de abuelo en casa, también informó que el contacto con Freddy García fue bastante superficial.

El estratega agregó, que cuando fue despedido de Tiburones, ya tenía todo arreglado para ser el mánager de Tigres, pero que desde la directiva convencieron a Carlos Guillén de que no lo contratara.

«Después que me botó Tiburones, Freddy García habló conmigo y me dijo que todo estaba listo para firmar, pero un grupo (de arriba) le dijo a Carlos Guillén que no lo hiciera y al final no se dio».@ElExtrabase

