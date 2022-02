Pacientes renales de Sucre en riesgo por escasez de agua

Un grupo de pacientes del Centro de Nefrología del estado Sucre (Cenesuca), dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), denunciaron la crisis que atraviesan dentro de la unidad de hemodiálisis debido a las constantes fallas del servicio de agua y electricidad que son de larga data.

Los familiares de los pacientes señalaron que el suministro de agua constituye un problema neurálgico, al tratarse de un recurso indispensable para el funcionamiento de las máquinas y los tratamientos que reciben.

Asimismo, explicaron que está situación pone en riesgo la vida de las personas que se atienden en el recinto de salud. La ausencia del servicio de agua y los retrasos por parte de los camiones cisternas implica que disminuyan los tiempos que disponen los afectados de los riñones artificiales.

“Muchas veces llegamos a las siete de la mañana a entrar a diálisis y son las 10:30 o 11:00 del día y no han dializado, porque no ha hay agua. Entonces vamos a los bomberos y nunca tienen cisterna y si llamamos a la Alcaldía de Cumaná no tienen mangueras y tenemos que pedir una prestada para que nos puedan surtir de agua“, indicó Rebeca Fernández, familiar de un paciente renal.

Finalmente, exhortaron a la gobernación de Sucre, a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y a la alcaldía de Cumaná, a dotar está institución para garantizar la operatividad y atender a tiempo a los pacientes.

Con información de La Patilla

Reporte Confidencial