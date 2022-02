Vecinos cerca de la Desalinizadora en Margarita toman agua de pozo

Una gran planta desalinizadora se instaló en Boca de Pozo en la Península de Macano, estado Nueva Esparta, en abril de 2018 y desde entonces no da agua a las poblaciones cercanas. Este es el caso del sector Los Conuquitos a pocos metros de esta gran estructura, pero que se abastece de agua de un pozo donde se bañan caballos y lavan ropa.

Los vecinos de Los Conuquitos comentan que a la planta desalinizadora llegan camiones cisternas a diario, pero ninguno presta el servicio a la zona. La última vez que en esta zona de la isla de Margarita llegó el agua fue hace tres meses.

Aunque tienen tanques y tambores en sus casas es imposible soportar la sequía. Para que el agua que consumen dure más tiempo deben ir al pozo viejo a sacar agua para bañarse y cumplir con los quehaceres del hogar.

Algunos deben caminar varios kilómetros dos o tres veces al día para aguantar la larga sequía y mientras caminan se preguntan ¿Por qué no les dan agua de la desalinizadora?

Jazmín Rivas es una docente que tiene 12 años viviendo en Los Conuquitos, ella tenía esperanzas de que la desalinizadora cambiara su vida. No fue así.

Comenta que desde que se inauguró nada cambió, al contrario los ciclos se alargaron aún más. Lamentablemente, presencia como a diario salen camiones cisternas de ahí, pero ninguno llega al pueblo.

Rivas cree que los camiones son pagados en dólares a los chinos que siguen operando esta gran desalinizadora. Mientras tanto ella y sus vecinos deben buscar agua en el pozo, donde el recurso hídrico no es apto.

«El agua del pozo no es apta. Ahí lavan vehículos y meten caballos. Aquí han muerto niños por consumir esa agua».

¿La Alcaldía solicitó apoyo de la planta desalinizadora?

El alcalde de la Península de Macanao, José Nicasio Narváez se acercó a la Planta desalinizadora para solicitar que les permitan llenar las cisternas de la municipalidad y atender al pueblo.

Narváez aseguró que la respuesta de los encargados quienes son parte de una empresa china fue un rotundo no. Alegando que la planta ya da agua a las poblaciones de Robledal y Boca de Pozo.

La municipalidad macanaguera mantiene un plan de atención con cisternas que deben recorrer kilómetros para ser llenados.

Jasmín Rivas, vecina de Los Conuquitos, lamentó esta situación y pidió que se hagan alianzas con el gobierno municipal y la desalinizadora en pro del beneficio del pueblo.

«Dejen gestionar al alcalde y que pueda ayudar a los vecinos de Macanao con las cisternas».

Por su parte, Aryu García dijo que debe ir cada tres días a lavar al pozo para que sus niños puedan ir a la escuela.

«Aquí no tenemos agua ni para beber. Un día nos tocará tomar del pozo, tenemos tres meses sin que llegue agua. Hay niños enfermos por consumir esa agua. Mi niño le salió una erupción y tuvimos que darle un medicamento para perros. No cae ni lluvia, yo nunca había tomado agua de lluvia y aquí me tocó hacerlo».

García considera que la desalinizadora no favorece en nada al pueblo, pero ha presenciado como salen las cisternas cargadas.

«Los camiones salen llenos y no nos dan ni una poquita de agua. Siendo una planta que es de nosotros. Esa agua la venden, mis ojos lo han visto».

Asimismo, Elvira Narváez, quien vive en el sector La Playa tiene tres años sin ver agua por la tubería y su única salvación es el pozo.

«Teníamos un poquito de agua de la lluvia. Ahora vinimos a buscar del pozo para bañarnos y fregar. No podemos gastar el poquito de agua que tenemos para comer. En el pozo meten caballos y no podemos tomarla».

Los vecinos de Los Conuquitos y zonas aledañas esperan que la Planta Desalinizadora de Boca de Pozo se ponga al servicio de la gente y cumpla su función lo antes posible.

