Venezolano trabaja en el más esperado videojuego protagonizado por Vin Diesel

El venezolano Jesús Conde (@jesuscondeconcept), conocido en la comunidad de videojuegos por su trabajo para Ark 2, es un artista conceptual que logró migrar a España aprovechando su talento artístico.

El carabobeño de 35 años, contó a El Pitazo que migró en 2014 luego de que su trabajo se veira afectado por las fallas de servicios eléctricos e internet en Venezuela.

«Tenia un estudio de animación llamado Cotufa Estudio (…) Hicimos varios proyectos importantes pero siempre pasaba algo, se iba la luz o se caía el internet (…) Le dije a mis socios que me iría y un año después de renunciar, me fui», contó.

Conde decidió solicitar una visa de estudiante junto a su pareja, quienes realizaron cursos al llegar al país europeo. «yo lo vi como algo a favor, porque se podía pedir en el instituto que te asignaran a un estudio artísticos para realizar prácticas o pasantias».

El artista aseguró que llegar a un país directamente a estudiar es una gran ventaja porque ayuda a introducirse mejor en la comunidad. «Conoces gente de ese país, te enteras de qué lugares esan contratando y estas expandiendo tus conocimientos».

Mientras vivía en Venezuela, Conde ya había tenido la oportunidad de trabajar con Wildcard Studios, los desarrolladores del afamado juego Ark y Ark 2, y gracias a un comentario en Twitter logró volver a la empresa.

«Una vez comenté en Twitter que no deberían reclamar tanto sobre trabajar gratis, porque yo trabajé seis meses sin paga y no me quejo de nada porque fue donde más aprendí, comenzaron a pagarme y me fue muy bien (…) A raíz de ese comentario me volvieron a contactar», contó.

Jesús cuenta que pese a que ha tenido otras oportunidades laborales, mantiene su lealtad y pasión con Wildcard Studios. «Esta gente me dio la oportunidad de dar un gran salto (…) Algo que quería, se dio por si solo, que es estar e un proyecto grande. en el caso de Ark ya está por terminarse una serie animada que traerá más atención».

Conde forma parte del proyecto Ark 2, uno de los videojuegos más esperados para este 2022, y que será protagonizado por el actor estadounidense Vin Diesel, quien en el trailer luce un vestuario diseñado por el venezolano.

El artista le aconseja a aquellos que quieran llegar a trabajar en una empresa de videojuegos a tener paciencia y mejorar sus técnicas. «Necesitas pasar un par de años dándole a la tableta digital (…) Antes no existían todas las cosas que actualmente pueden distraer. Quien quiere lograr algo, debe tener cero distracciones para concentrarse por una buena cantidad de tiempo».

El Pitazo

Reporte Confidencial