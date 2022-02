+VIDEO | Osmel Sousa habla sobre su disforia de género

En el reciente encuentro que tuvo El Zar de la Belleza, Osmel Sousa junto al comunicador venezolano, Luis Olavarrieta, este dejó ver una vez más su confusión con su género más allá de su sexualidad.

Contando parte de su infancia y sus comienzos por admirar la belleza de la mujer, el criollo dejó claro que le encantaba dibujar mujeres cada vez más bellas, con la confusión de sí lo hacía por querer ser él una mujer.

‘’Me gustaba dibujar y dibujar mujeres… No sé si dibujaba mujeres porque en el fondo yo quería ser una mujer… No sé, eso sí no lo sé. Eso había que analizarlo’’, comentó Sousa siendo un poco más abierto sobre el tema de sus preferencias y su género.

Al mismo tiempo, comentó primeramente que fue abusado sexualmente cuando tenía 11 años de edad por un hombre, pero nunca dijo nada y le quedó la duda si el sexo entre hombres le gustaba: ‘’Me quedé callado la boca, no dije nunca nada pero tampoco que pegó mucho. Yo a veces me pongo a pensar ‘¿será que me gustó’?’’.

Con información de El Farandi

Reporte Confidencial