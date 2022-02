Almodóvar felicita a Penélope Cruz por su nominación al Óscar

Reporte Confidencial – Zenaida Mercado | Pedro Almodóvar fue uno de los primeros en felicitar a Penélope Cruz por su nominación al Oscar a la mejor actriz por su película «Madres paralelas», primero por teléfono y después en persona en la sede de su productora El Deseo.

A pesar de que el director español no recibió personalmente ninguna nominación, quiso acudir a felicitar tanto a Cruz como al compositor Alberto Iglesias, nominado español por la banda sonora del filme.

«Enhorabuena, te lo mereces y además tienes posibilidades», le dijo Almodóvar a una emocionadísima Penélope Cruz antes de encontrarse con los periodistas.

La actriz compite con Kristen Stewart («Spencer»), Nicole Kidman («Being the Ricardos»), Olivia Colman («The Lost Daughter») y Jessica Chastain («The Eyes of Tammy Faye»).

«Habéis hecho una muy buena película», les dijo a ambos. «Es muy buena noticia, era muy difícil», añadió.

En el caso de Alberto Iglesias, sus rivales serán Nicolas Britell (‘Don’t Look Up’), Hans Zimmer (‘Dune’), Germaine Franco y Lin Manuel Miranda (‘Encanto’) y Jonny Greenwood, conocido como miembro de la banda Radiohead (‘The Power of the Dog’).

