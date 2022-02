Así es la cuarentena de los deportistas contagiados en Beijing 2022

Entre el 4 y el 20 de febrero se desarrollan en Beijing, China, los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. En medio de la pandemia de coronavirus, una treintena de deportistas dieron positivo y deben pasar una difícil cuarentena en alguno de los hoteles de aislamiento.

La atleta rusa Valeria Vasnetsova publicó en su Instagram cómo ha sido su aislamiento, en el que varios deportistas se han quejado por las condiciones. Entre los principales argumentos está la mala calidad de la comida, el estado de las habitaciones y la falta de equipos para entrenar.

Vasnetsova indicó que sus “huesos se comienzan a notar” por el hambre. Foto: referencial

“Me duele el estómago, estoy muy pálida y tengo grandes ojeras. Quiero que esto acabe. Lloro todos los días. Estoy muy cansada”, relató Vasnetsova. Además, la atleta explicó que ha sido “imposible” consumir los alimentos.

Vasnetsova publicó una fotografía de su “desayuno, almuerzo y cena durante cinco días”. Se trata de una bandeja con una salsa naranja, pasta simple, algo que parece pollo y carne quemada. “Hoy me comí toda la grasa que sirven en vez de la carne, porque tenía mucha hambre”, añadió.

Captura de pantalla de la cuenta de Vasnetsova en Instagram (@vasnetsova.lera)

“NOCHE DE TERROR”

Natalia Maliszewska, una patinadora de velocidad polaca, indicó que vivió una «noche de terror» cuando la sacaron de la cuarentena hacia la Villa Olímpica al determinar que no estaba contagiada. Sin embargo, cometieron un error y la llevaron nuevamente al aislamiento.

“Estaba sentada en la ambulancia. Eran las 3 a.m. Estaba llorando como loca porque no sabía lo que estaba pasando. No me sentía segura en absoluto” explicó la patinadora.

La delegación alemana calificó las condiciones de aislamiento como “irracionales”, por lo que exigió habitaciones más grandes y limpias. Además, pidió entregas más regulares de alimentos para que los atletas estén en condiciones para competir.

Los organizadores aseguraron que responderían a las exigencias de los deportistas. “Estas son exactamente las cosas que tenemos que abordar. Es una obligación. Es una responsabilidad. Debemos asegurarnos de que se cumplen las expectativas”, expusieron.

