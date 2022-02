España | cuándo preocuparse y cómo ayudarlo

¿El bebé tiene que hacer caca todos los días? ¿Cómo saber si está estreñido y no puede liberarse? ¿Qué hacer si el recién nacido no hace caca con regularidad? Son muchas las preguntas que se hacen los padres primerizos y el pediatra es la persona de contacto con quien comentar dudas y miedos. Sin embargo queremos ayudaros y hablaros ahora de las deposiciones del recién nacido y qué hacer o cuándo preocuparse cuando el recién nacido no hace caca.

El recién nacido no hace caca

Para algunos bebés, pueden pasar varios días entre cada evacuación intestinal y, en muchos casos, esto no tiene por qué ser motivo de preocupación. Algunos bebés amamantados defecan varias veces al día, y algunos solo pueden defecar una o dos veces por semana, especialmente si se alimentan con leche de fórmula.

Qué comer si el recién nacido no hace caca

Si amamantamos, lo que comemos afecta el sabor y la calidad de la leche materna y, en consecuencia, también el color y la consistencia de las heces del bebé. En general, los bebés amamantados casi nunca sufren de estreñimiento, ya que la leche materna es más fácil de digerir que la leche de fórmula.

Al principio, el calostro , un tipo de leche rica en proteínas, estimula el sistema inmunológico del recién nacido y muchas veces también funciona como laxante (favoreciendo la evacuación en las primeras semanas de vida), luego con el tiempo y cuando uno se ha asentado en los ritmos de Las rutinas de lactancia y la frecuencia con la que su bebé defeca también pueden cambiar.

No hay alimentos concretos que debas evitar si estás en periodo de lactancia: lo importante es seguir una dieta equilibrada y completa desde el punto de vista nutricional, favoreciendo la fruta, la verdura y los alimentos básicos de la dieta mediterránea.

Cómo ayudar a un recién nacido a hacer caca

¿Cómo saber si el niño está estreñido y necesita ayuda para hacer caca?

El síntoma más obvio del estreñimiento es que la caca es dura y seca o escamosa y se presenta en forma de bolas bastante duras. Otros signos de estreñimiento en los niños son:

El bebé llora y se siente incómodo cuando tiene que hacer caca;

la caca huele muy mal;

elniño no tiene apetito ;

; si el niño se esfuerza, se pueden formar pequeñas fisuras anales que también pueden sangrar.

Recuerde que los esfuerzos típicos de evacuación pueden ser ruidosos y hacer que el bebé se ponga rojo, pero no significan necesariamente que el bebé esté estreñido y que la caca esté dura.

¿Qué hacer?

Si tu bebé es amamantado, es posible que necesite amamantar con más frecuencia;

si toma leche artificial, puede ser que la leche no esté preparada correctamente (por ejemplo, si usamos leche en polvo, ten cuidado de seguir cuidadosamente las instrucciones del paquete y no excederse en el polvo: usamos la taza de medición suministrada correctamente ).

No le dés a los bebés medicamentos para el estreñimiento a menos que lo recomiende o lo recete un médico.

Recién nacido no hace caca: destete

Alrededor de los 6 meses de edad, el bebé se introduce en el destete y los alimentos sólidos: en esta etapa muchos bebés pueden comenzar a sufrir de estreñimiento. Estos son algunos consejos para prevenir este problema durante el destete:

Ofrece agua adicional entre comidas o jugo de frutas, especialmente ciruela pasa o pera, diluido (1 parte de jugo en 3 partes de agua);

entre comidas o jugo de frutas, especialmente ciruela pasa o pera, diluido (1 parte de jugo en 3 partes de agua); Ofrece al niño porciones adicionales de frutas y verduras picadas o en puré;

Inserta regularmente legumbres , frutas, verduras en su menú semanal;

, frutas, verduras en su menú semanal; Agrega más agua y líquidos a los alimentos para bebés.

Masaje al bebe

Para ayudar al niño a liberarse, puede ser útil un masaje en la barriga , que sirve para expulsar el aire y favorecer el tránsito intestinal. ¿Como lo haces?

Mueve suavemente las piernas de tu bebé con un movimiento de bicicleta

Masajea suavemente el vientre de tu bebé.

¿Cuándo llamar al pediatra?

Los bebés de más de 6 semanas de edad ocasionalmente estarán estreñidos. Llama a tu médico si tu bebé no ha hecho caca durante más de una semana o si se estreñirá y tiene heces duras con regularidad.

Síntomas como: