México | México y EUA acuerdan grupo de trabajo para energías limpias

México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo para la creación de energías limpias, anunció el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

Lo anterior se informó tras la reunión privada en Palacio Nacional entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el canciller explicó que en un mes el grupo de trabajo presentará su plan de acción ya que se trabajará en forma coordinada como lo hacen en materia de seguridad.

Destacó que fue una reunión cordial en donde el presidente López Obrador le mostró el Palacio Nacional a Kerry, además de que no hubo reclamos por la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

“La discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos tres años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos”, afirmó.

“Para sintetizar fue una reunión en donde cada quien dio sus puntos de vista, los dos son bastantes francos y siempre ha sido así”, expresó.

-¿Algún reclamo por la reforma eléctrica?, se le cuestionó.

-No, reclamos no, no, cada quien planteó sus puntos de vista ya, aclaró.

Dijo que aún no se determina quiénes integrarán los grupos de trabajo.

“La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electro movilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo eléctrica, etcétera., como energías que no consuman fósil, hoy en México la producción de energía de CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado”, detalló.

Dijo que en la visita de Kerry a Palenque, Chiapas, ya se había abordado este tema que se retomó durante la Cumbre de líderes de América del Norte, “son acuerdos que ya se tomaron, ahora la parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad”, enfatizó.

El canciller no habló sobre las declaraciones del presidente López Obrador hacer una pausa en las relaciones entre México y España.