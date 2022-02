Presidente ordenó creación del Servicio Nacional del Emprendimiento de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, durante una jornada de trabajo dedicada al impulso del Motor Emprendimiento, criticó la cantidad de pasos que debe cumplir un emprendedor para formalizarse.

«Tantos pasos son como fastidiosos, si a mi me tocara hacer todo eso me quedo en mi casa y no hago nada», dijo.

El viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, informó que más de 43 mil emprendedores se han registrado a través de la plataforma Emprender Juntos.

«La Asamblea Nacional sancionó la primera Ley de Emprendimiento que creó varios mecanismos, entre ellos un fondo financiamiento que debe ir soltando el dinero», aclaró Maduro.

Durante la jornada ordenó la creación del Servicio Nacional del Emprendimiento de Venezuela, para articular todas las instituciones vinculadas al emprendimiento.

«Hay que seguir perfeccionando los mecanismos para financiar y apoyar a todos aquellos que asumen un emprendimiento personal, familiar, social, comunal, todos son válidos y bienvenidos, hay que apoyarlos», insistió a la ministra de Economía y vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Explicó que en cada espacio «encontrará un joven o una joven y recibirá atención para entrar a las 4F del emprendimiento», método que se centra en las etapas de formalización, formación, financiamiento y feria.

«Emprendedores cuenten con todo el apoyo del Gobierno revolucionario para que los emprendimientos que tienen o están soñando vayan a buen curso, tengan un desarrollo exitoso y feliz», ratificó el jefe de Estado.

