Trinidad y Tobago tiene un patrón de criminalización del migrante venezolano

Caracas.- Durante una transmisión llevada a cabo este 8 de febrero, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap habló sobre la desprotección, xenofobia y criminalización a la que se exponen las familias venezolanas migrantes, haciendo énfasis en el caso del niño venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Trapani recordó los peligros a los que se exponen los migrantes venezolanos al utilizar pasos fronterizos irregulares, asegurando que llegan a ser víctimas de violencia física, sexual, robos, secuestros y asesinatos.

Se hizo mención sobre el caso del niño venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago cuando viajaba con su madre en una embarcación que salió desde Delta Amacuro de forma irregular. «Rechazamos hechos de violencia contra cualquier venezolano, sea en altamar o en cualquier país (…) Hay que entender la difícil decisión que tiene que tomar una familia para lanzarse con sus hijos a altamar y asumir los riesgos».

«El Gobierno de Trinidad y Tobago tiene un patrón sistemático de ataque contra los migrantes venezolanos (…) Recordamos que Trinidad y Tobago ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es un tratado que garantiza la protección a todos los niños y niñas independientemente de su nacionalidad», expuso.

Familiar de bebé venezolano asesinado: «Guardia Costera reaccionó de la peor manera»

La difícil decisión de migrar

Trapani aseguró que pese a que Cecodap no alienta la migración, tampoco la critica debido a que entiende que la desesperación y la difícil situación a la que se exponen las familias en Venezuela debido a la crisis humanitaria, las lleva a tomar la decisión de buscar un nuevo hogar.

El director de la organización advirtió que las implicaciones de esa decisión -la de migrar- son difíciles y que es algo que debe pensarse muy bien. «Nos solidarizamos con la desesperación, pero a veces es causa a exponerlos a más peligros».

«A nivel internacional, es importante que las agencias de protección familiar continúen visibilizando a estas familias migrantes (…) Que apoyen a los estados y establezcan mecanismos de acompañamiento a las autoridades para que puedan darse los procesos migratorios y un control de los puntos fronterizos acoplándose a los derechos humanos», expuso.

Trapani también recordó a los padres que es importante que los niños y adolescentes porten un documento de identificación válido al momento de migrar, sea cédula o pasaporte y expresó que el estado venezolano debe proveer el derecho a la identificación a todos sus ciudadanos.

«Un niño que no esa identificado puede llegar a ser victima de trata, secuestro o explotación. Un niño que no está identificado jurídicamente no existe, por lo que es difícil garantizar mecanismos para resguarda sus derechos»

A su vez, aconsejó a los padres que se asesoren e investiguen sobre cuáles son las entidades de protección al niño en los países a los que planean migrar.

Daniela CarrascoVista_4

