Viral: Le ofrecen trabajo en vez de prestarle dinero y se molesta

Seguramente te ha pasado que un familiar o un amigo se encuentra en problemas económicos, por lo que puede pedirte un préstamo para solventar su asunto y posteriormente, regresarte tu dinero.



Sin embargo, nunca falta quien además de pedirte más de una vez, nunca paga lo prestado e incluso se molesta si le “cobras” lo que por derecho es tuyo.



Le ofrecen trabajo y se enoja, respuesta se vuelve viral

Un caso similar se volvió viral en redes, cuando la usuaria de TikTok Peirov Emily, expuso a una supuesta “amiga” con la discutió por WhatsApp por temas económicos.



Según la joven, una de sus amigas le pidió algo de dinero prestado para comprarle algunas cosas a su hija, ya que no tenía con qué pagarlas, además de que se había peleado con su pareja.



«Hola amiga, quería ver si me volverías a prestar 800 pesos. Es que la niña no tiene pañales, ni leche y me peleé con Ángel”, escribió la mujer.



Emily le respondió que si bien podía prestarle el dinero, le recordó que anteriormente ya le había prestado y no le había pagado el dinero que le debía.



«Si te los puedo prestar, pero anteriormente ya te he prestado y no me pagaste”, señaló Emily, como respuesta, su amiga le dijo que no se preocupara, ya que cuando tuviera el dinero, le regresaría todo o que le debe.



Como mejor opción, la tiktoker se ofreció a conseguirle empleo en su negocio. Sin embargo, la reacción de la amiga no fue positiva, ya que en tono molesto, le dijo a Emily que no podía trabajar por la niña y que prefería aguantarle todo a su pareja en lugar de trabajar.



«No, yo no puedo trabajar ahorita por la niña, aparte trabajar eso no me gusta. Mejor le aguantó sus ma… al Ángel”, comentó.



A pesar de que la tiktoker señaló a su amiga que era una buena opción tomar el trabajo para que además, no tuviera que depender de nadie, la mujer le reiteró que solo le pedía dinero prestado más no que se metiera en su vida.



«Y si tanto te preocupa que no te vaya a pagar, mejor regálamelo, al cabo a ti te va muy bien” mencionó, como respuesta la tiktoker señaló que el dinero no se lo regalan y su «amiga” aún más molesta la llamó «muerta de hambre”.



Finalmente, la chica optó por bloquear a Emily ya que no prestó el dinero. El video ha tenido tal impacto, que hasta el momento ha acumulado más de 240 mi “Me Gusta», más de 4 mil 500 comentarios, casi 5 mil compartidas y más de 3 millones de reproducciones.



@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original – ICE Music🍀

Tiktokers reaccionan ante comentarios de la supuesta amiga



Entre los diversos comentarios con los que cuenta el video varios internautas han criticado la actitud de la supuesta amiga, además de señalar que es muy molesto ver ese tipo de actitudes de las personas.



“Porque los que piden prestado, tratan de muerto de hambre al otro no es al revés?, Qué onda con la gente que tiene hijos y quiere que otras personas se los mantengan, La amiga: Trabajar y ganarme el dinero!? No gracias, yo soy más de ser un parásito y ser mal ejemplo para mí niño, «trabajo no quiero, a mi no me gusta eso…. pero dame 500» JAJAJA, si ella no quiere el trabajo yo sí lo quiero jajajaja, y yo que ando buscando trabajo!!, piensa que el dinero llueve solo JAJSJA”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.



Amiga de la respuesta viral, la desbloquea para reclamarle



Debido a la viralidad del clip, la chica de nombre Cassandra se enteró de que la tiktoker la evidenció en redes, por lo que la desbloqueó para reclamarle del video y pedirle que lo elimine y que dejara de humillarla.



Como respuesta, Emily le dijo que nadie quería hacerla sentir menos, y que solo le ofreció el trabajo para apoyarla.



“Tu ayuda es ponerme a trabajar?, para esas chin… k, prefiero nada”.



El segundo video cuenta con más de 77 mil “Me Gusta”, casi 3 mil comentarios y más de 500 mil reproducciones.

El Universal