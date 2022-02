Cecodap: Muertes de niños en el J.M de los Ríos se han podido evitar

Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, señaló este jueves que las muertes de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y que reciben tratamiento en el J. M de los Ríos en Caracas, se han podido evitar.

«Las dificultades en el servicio de nefrología son previas a las sanciones. Las muertes se han podido evitar. Tanto niños como adultos sufren al realizarse diálisis en situaciones sanitarias no adecuadas», dijo Trapani en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, haciendo referencia a la justificación que usa el Estado para no admitir que no cumple como garante del derecho a la salud de los jóvenes, según denuncias de distintas ONG.

«Ángel el último menor fallecido esperando transplante, realizó activismo en redes sociales. Los niños no pueden esperar las decisiones políticas de los adultos», expresó el coodinador, en medio de los cuatro años y ocho meses desde la suspensión del Programa de Procura de Órganos.

Desde Cecodap expresaron sus condolencias y apoyo a las familias de los 63 niños que han fallecido esperando transplantes renal en los últimos 4 años.

800 Noticias

Reporte Confidencial