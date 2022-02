Colombia MOE resalta que hay 131 municipios en riesgo para las próximas elecciones

La Misión de Observación Electoral -MOE- en su último informe, detalló que para las próximas elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República, hay 131 municipios del país que se encuentran en riesgo de violencia o fraude.

Así lo detalló el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, quien indicó que «las elecciones en Colombia a veces se presentan como una suerte de crónica de una violencia anunciada», dijo.

Y es que según detalla el informe, la MOE con el apoyo de la Universidad del Rosario, presentó un mapa de alerta, en el cual se detalla que 23 de los 32 departamentos del país están en alerta para las próximas elecciones, siendo Arauca el departamento que más concentra la atención para la próxima contienda electoral.

“La lectura de los mapas de riesgo electoral la hacemos con fundamento, porque no estamos leyendo las cartas, no estamos leyendo el chocolate, no estamos mirando qué es lo que pasa. Lo que se hace es un ejercicio estadístico muy juicioso», explicó la directora de la MOE, Sandra Barrios.

Además, Barrios informó que «la MOE no tiene ninguna evidencia de intervención de terceros países en el proceso electoral colombiano ni de forma violenta ni de manera financiera».

Finalmente, la Misión pidió que se haga un seguimiento detallado de los municipios donde se concentran las circunscripciones transitorias especiales de paz.

