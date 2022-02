Diosdado Cabello sobre El Nacional: «Ahora me provoca ir por la página» (Video)

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió al caso diario El Nacional, asegurando que ahora le “provoca ir por la página web”, luego de que le fuera adjudicado por orden de un tribunal la sede del periódico.

"Ahora me provoca ir por la página, porque con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que voy a ir por la página, creo…", afirmó en su programa televisivo, Con el mazo dando.



“La conclusión es que todavía me debes, pillo. Te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas, pero no te gusta asumir tus responsabilidades. Me estás provocando a ir un paso más adelante”, amenazó Cabello al presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

Agencia