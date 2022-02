El hermano de Norkys Batista aclara rumores sobre su supuesto vínculo con El Koki

Luiggi Batista se defiende tras ser vinculado con la organización de las fiestas que hacia alias «El Koki»

Luiggi Batista, hermano de la reconocida actriz venezolana Norkys Batista se pronunció este miércoles ante los rumores que generaron usuarios en las redes sociales, que lo vincularon con la banda criminal que lideraba alias «El Koki», quien fue abatido este martes en Las Tejerías, estado Aragua.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Batista se desligó de todos los comentarios que surgieron tras el asesinato de Carlos Revette y aseguró que las personas inventaban muchas «cosas falsas».

«Siempre digo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hablen y digan lo que quieran que verdaderamente conmigo están muy lejos de la realidad, y ¿Cuál es mi verdadera realidad? la que reflejo todo los días en mis redes, no ando complaciendo criterios de nadie, sino los míos», fue parte de lo que escribió el cantante venezolano.

Luiggi Batista además envió un mensaje a todos los venezolanos a que se enfoquen en trabajar por el desarrollo y bienestar del país. Insistió en que las personas deben crear aspectos «positivos» y no que perjudiquen a los demás.

«Así que insisto Venezuela ya dejemos de engañarnos nosotros mismos y trabajemos para el verdadero desarrollo del país y eso no se hace si no con aportes positivos y pensando verdaderamente en lo que nos favorece y no en lo que nos lleve a seguir en una guerra que lo único que sufrimos somos los humildes, los del día a día, la gente de los barrios, la gente que tiene que depender de un salario o simplemente de lo que consigue diario para llevar a su casa», dijo.

Cabe destacar que muchos usuarios de la red 2.0 aseguraron que Batista era el encargado de organizar las fiestas del «Koki».

El hermano de Norkys recibió muchos mensajes de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y recomendaron ignorar esos «comentarios malsanos».

