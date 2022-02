Horóscopo del 10 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

Este Jueves 10 de febrero del 2022, los horóscopos nos dirán qué nos depara el futuro en lo laboral, el amor y la salud, así que toma nota y presta mucha atención.

ARIES

Este jueves te darás cuenta que el trabajo no puede esperar, pues es necesario que los esfuerzos se redoblen. Es probable que sientas que han pasado las tormentas y que puedes tomarte un descanso. Pero no es así: debes esmerarte aún más, pues los retos no se detienen. Evita una época de vacas flacas esforzándote hoy para no padecer el día de mañana.

TAURO

Este jueves tienes frente a ti una dura disputa, en la que debes intentar una aproximación diferente a las que sueles usar. Y es que en este día vas a aprender que, en no pocas ocasiones, la mejor estrategia es abandonar la partida. Es tiempo de dejar la mesa sin ceder ni enfrentar, pues no vale la pena lo que está en juego. Trata de entender a tu pareja, puede que no esté pasando buenos momentos y necesita de tu ayuda más que nunca, en el amor verdadero no todo es color de rosa.

GÉMINIS

Hoy te conviene descansar más horas al día para combatir al estrés y sentirte bien. Debes descansar un poco después de tanta actividad que has tenido, aunque tendrás mucha energía, buena salud y ganas de emprender proyectos nuevos y diferentes para que te renueves. Debes darte un baño con agua de rosas para limpiar tu aura y deshacerte de parásitos que estén robando tu energía vital, un baño por las noches bastará para renovarte.

CÁNCER

Este jueves Debes con cuidado, sin embargo, pues entre todas las ofertas que se te hacen deben distinguir a aquellas que son de verdad benéficas para tu carrera. Es un buen ejercicio, para tu mente y para tu cuerpo, que medites, y que lo hagas bajo una buena guía. Necesitas cavar dentro de ti mismo para hallar esa paz que sientes perdida, pero que desde siempre ha sido parte de tu corazón. Todo cuanto necesitas ha estado desde siempre dentro de ti.

LEO

Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. La otra parte, lo sabes, tiene toda la intención de reconciliarse, a pesar de tu resistencia. De modo que deja de lado tu orgullo, y acepta la disculpa que se te ofrece. Es algo que te conviene, así que no lo eches en saco roto y ponte las pilas en ese sentido. Sigue con la dieta para que puedas verte de lo mejor esta primavera.

VIRGO

Si te estás planteando un cambio de tipo laboral, tendrás que esperar un poco. Ten cuidado con los gastos, ahora lo que más te conviene es ahorrar. Tu trabajo te resultará más entretenido gracias a algo nuevo que sucederá. Espera a que haya movimiento en tu empresa antes de pedir alguna mejora. Te has portado muy bien con un amigo que te necesitaba y ahora te lo agradecerá para mejorar tu vida.

LIBRA

Trata de que tu dedicación al trabajo no te aleje mucho de tus seres queridos. Continúa ahorrando si lo estás haciendo y pronto alcanzarás tus objetivos. Fíjate muy bien en lo que haces porque tienes tendencia a cometer despistes. Podrías hacer algún curso para mejorar en tu profesión de cara al futuro. Tienes preocupación por algunos asuntos que en realidad no son para tanto. Si has pasado por alguna operación hace poco, te recuperarás rápidamente.

ESCORPIÓN

Los rivales se acumulan a tu alrededor. Eso no es algo que deba preocuparte o atemorizarte, pues al final de cuentas solo tiene enemigos quien tiene algo valioso que aportar. Tus enemigos marcan que vas por la senda correcta, y que por ello sería lastimoso cambiar de rumbo por ellos. No debes permitir que la mentira se instala de nuevo en tu vida. No te ha sido fácil encontrar a las personas transparentes y honestas que ahora te rodean.

SAGITARIO

Te estás esforzando mucho en el trabajo, pero también vas a tener satisfacciones. Tendrás que hacer un gasto importante en el hogar, pero era necesario. Si te mantienes firme en lo que haces alcanzarás tus objetivos sin problemas. Tienes muchas ganas de gastar, pero piénsalo primero, te puedes arrepentir. Posiblemente tengas un día repleto de emociones y actividades que te gustarán. Prepara las maletas por que un viaje se aproxima, puede que cierres un negocio importante que te ayudará a mejorar tu vida.

CAPRICORNIO

Tu toque es lo que realmente cuenta, y es justamente lo que tu trabajo, los servicios que ofreces, los productos que creas no pueden perder. Apresurar el proceso de elaboración o de entrega va a hacer que se pierda el encanto artesano que sabes imprimir. No crezcas si eso significa que vas a perder tu esencia. Hoy es un día en el que debes abrir los ojos. Te has engañado a ti mismo en cuanto a los cuidados de tu cuerpo.

ACUARIO

Terminarás por fin algo que te ha llevado mucho tiempo y te sentirás muy bien por ello. Es el momento de que empieces a plantearte nuevos proyectos de trabajo a medio plazo. Deberías hacer un balance de tu economía para ver en que puedes mejorar mucho de ti . Visitar más a la familia será una buena idea durante este día, te sentará bien. Trata de comer en exceso para que esos kilitos de mas no se noten en la playa.

PISCIS

Un buen líder no confunde los gritos con las ordenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esta rama, pues está a punto de quebrarse. De hacerlo, vas a sufrir una caída de consideración. Es hora de ser la persona que eres, paciente y motivadora. Ese es el líder que necesitas ser. Para mejorar el estado de tus vías respiratorias coloca sacos de hojas y flores aromáticas bajo tu almohada. Mientras lo haces, evita las corrientes de aire y no temas pedir a la gente que fuma cerca de ti que deje de hacerlo

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA