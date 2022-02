Perú | «Castillo se prepara para el asalto final al poder»

Presidente desprecia sistema democrático, afirma constitucionalista Enrique Ghersi

Por: Camila Maylle

El reconocido constitucionalista expresó que el nuevo Gabinete responde a los ideales del presidente Pedro Castillo, los cuales tuvo desde que se encaminó a su cargo, teniendo como principal: la asamblea constituyente. A pesar, de que gran parte del país no comparte la misma percepción, según revelan las encuestas.

En conversación con La Razón, Enrique Ghersi, cuestionó las decisiones tomadas por el Gobierno del profesor rural, desembocando en el pronóstico de la salida del mandatario, la cual terminará con la crisis política.

¿Cómo ve al actual Gabinete, que en su mayoría está conformado por los mismos?

Se trata de un Gabinete básicamente reciclado, porque tenemos al señor Aníbal Torres, que es un personaje pintoresco. Ha pasado de ser el ministro de Justicia a presidente del Consejo de ministros. Es el mismo Gabinete Valer, al que simplemente le han cambiado de cabeza. (Aníbal Torres) como primer ministro tiene una performance políticamente inconveniente. Tiene declaraciones altisonantes, amenazantes y, en algunos casos, confrontacionales abiertamente.

Sabiendo el poco liderazgo que tiene el presidente de la República ¿ahora Aníbal Torres va a gobernar en lugar del presidente?

Inclusive antes de que se hubiera proclamado la victorial electoral de Castillo, Torres asumió un papel preponderante. Recordaremos sus intervenciones en prensa, esa famosa entrevista en Cuarto Poder, cuando dijo “correrán ríos de sangre”, eso fue una amenaza mortal contra la oposición democrática, inaceptable en un estado de derecho. Es claro que la personalidad avasalladora del ministro Torres se ha sobrepuesto sobre la del presidente.

¿Y por qué el presidente convocaría a las mismas personas, va a cerrar el Congreso?

Dos reflexiones, porque siempre es un poco difícil especular por qué una persona toma una decisión. En primer lugar, creo que no tiene gente, él ha sido un dirigente sindical de nivel medio y su ámbito de conocimiento y de relaciones en el mundo de la política, es muy limitado. En segundo lugar, yo creo que como el presidente Castillo viene de un grupo muy izquierdista -cercano a Sendero Luminoso, con simpatías con el Movadef- hay un profundo desprecio hacia el sistema democrático. A Castillo no le importa a quién nombra, son instrumentales a un propósito: la toma del poder. Tengo la impresión de que nos estamos preparando para el asalto final al poder. Castillo no ha retrocedido, él es impermeable a la crítica, no le interesa lo que digan. Su objetivo es disolver el Congreso y convocar a una asamblea constituyente.

¿Este sería el objetivo del presidente o del partido político?

Yo creo que del presidente. Me queda claro que Perú Libre es un partido que fue un vientre de alquiler, con el que tiene relaciones antagónicas. Castillo es un hombre de Movadef, más cercano a Sendero Luminoso. Tiene una visión neomaoista de la política, que forma parte de su vida sindical en el Fenate.

Se lo pregunto porque el perfil de Castillo no parece el de un líder, sino el de controlado por Cerrón, como dicen algunos analistas. Sin embargo, entiendo que no comparte la misma percepción.

Los testimonios del doctor Guillén y de la doctora Vásquez Chuquilin han sido dramáticos. Ellos renuncian porque Castillo tiene una estructura paralela de poder. No es el ingenuo ignorantón que alguna prensa cree. Por eso vivo alertando contra esa visión de Castillo, es un error. Yo coincido con Juan Carlos Tafur, que en el portal Sudaca, ha calificado a Castillo como un psicópata. El Congreso debería evaluar la actitud frente a este Gabinete, lo mejor es abstenerse.

Sobre la acusación constitucional, Patricia Chirinos quería invocar a la traición de la patria contra Castillo ¿cuáles serían las causales para que se dé este proceso?

Un grupo de ciudadanos presentó una acusación, liderado por Fernán Altuve, Francisco Tudela y Lourdes Flores. En el derecho internacional, las declaraciones de un presidente son fuente del derecho, se consideran vinculante. El solo hecho de que Castillo -en una entrevista internacional- haya declarado que está dispuesto a someter a referéndum la integridad territorial del Perú, califica como traición a la patria.

Digamos que la vacancia se configura, ¿generaría más crisis política?, ya que Dina Boluarte dijo que renunciaría y quedaría María del Carmen Alva.

No creo que Dina Boluarte vaya a renunciar. La posibilidad de ser la primera mujer presidenta de la República es muy atractiva. Yo, si fuera la doctora Boluarte, no renuncio de ninguna manera.

Finalmente, ¿cómo ve el panorama político a futuro, Castillo va a terminar su mandato?

Yo creo que este es el último Gabinete del presidente Castillo. Ya se están conociendo las características del ministro de Salud, sus creencias desde el punto de vista médico son bastante discutibles. (Castillo) no va admitir que es incapaz para gobernar; el Congreso de la República va a tener que: acusarlo constitucionalmente y lo inhabilitan o lo vacan por incapacidad moral. En un año nos confrontaremos -seguramente- a elecciones generales nuevamente.