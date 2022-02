Las axilas son una de las zonas del cuerpo que se manchan con mayor facilidad. El uso de antitranspirantes, la depilación constante y la genética pueden ser las causantes de dicho problema, sin embargo, debes saber que recuperar el tono natural de esta parte del cuerpo es totalmente posible.

¿No sabes cómo quitar lo negro de las axilas y quieres volver a lucir una piel uniforme? A continuación, desde unCOMO, te explicamos cómo blanquear las axilas naturalmente y cuáles son los tratamientos más efectivos a los que puedes recurrir. Toma nota, descubre cómo desmanchar las axilas rápidamente y sin complicaciones.

Cómo blanquear las axilas rápido

Con el paso del tiempo, la piel de las axilas tiende a oscurecerse, desluciendo así su apariencia y convirtiéndose en un complejo para muchas personas. Los desodorantes, así como algunas lociones y ungüentos pueden contener químicos que manchan la piel, algo que junto al uso constante de cuchillas y maquinillas de afeitar desgasta progresivamente el tejido de esta sensible zona del cuerpo.

¿Es posible blanquear las axilas rápido y en cuestión de días? Si quieres remedios caseros para aclarar las axilas la respuesta es no, pues los resultados no son inmediatos y necesitarás de 2 a 3 meses para percibir cambios. No obstante, con un poco de paciencia, lucirás unas axilas menos oscuras y más suaves a base de ingredientes completamente naturales. Si lo que quieres es saber cómo desmanchas las axilas rápido, tendrás que decantarte por algún tratamiento para aclarar las axilas que te permita ver los cambios en cuestión de días. Te hablaremos de estos tratamientos médicos más abajo.

Desde unCOMO te recomendamos tener un poco de paciencia y optar siempre por remedios caseros que te ayuden a aclarar la piel sin poner en riesgo tu salud y sin gastar grandes cantidades de dinero. Así pues, sigue leyendo los remedios que te proponemos.

Cómo aclarar las axilas con bicarbonato

Uno de los remedios caseros para las axilas negras más eficaces es el bicabonato. Este compuesto sólido de color blanco contiene grandes propiedades exfoliantes que facilitan la eliminación de células muertas acumuladas tras la depilación continua, lo que se traduce en una piel más clara y suave. Además, la acción antibacteriana del bicarbonato se encarga de regular el pH de la piel para que el color de esta no se oscurezca con el paso del tiempo.

Te explicamos cómo aclarar las axilas con bicarbonato:

Prepara una pasta cremosa mezclando cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio y agua. Mezcla bien hasta que la pasta coja forma. Aplica la mezcla sobre las axilas y déjala actuar durante 10 minutos. A continuación, lávate las axilas con agua fría.

Repite este proceso unas 3-4 veces a la semana hasta ver los resultados deseados.

Cómo desmanchar las axilas con limón

Otro ingrediente a considerar si te preguntas cómo desmanchar las axilas rápidamente es el limón. Este cítrico es muy rico en vitamina C, un nutriente que inhibe la producción de melanina y hace que la piel luzca un tono más uniforme. Además, el ácido cítrico del limón es capaz de matar las bacterias que oscurecen la piel con el paso del tiempo, por lo que es un alimento infalible a la hora de blanquear la piel.

¿Cómo desmanchar las axilas con limón? Sigue estos pasos antes de ir a dormir para evitar problemas con el sol:

Enjuaga las axilas con el jugo de un limón, como si de agua se tratase. Deja el limón en tu piel durante 30 minutos aproximadamente. Lávate con abundante agua antes de acostarte.

Agua oxigenada

Antes de empezar a usar este potente remedio casero, te recomendamos que apliques un poco de agua oxigenada en la piel de tu brazo. Si aparecen ronchas propias de alguna reacción alérgica o el líquido te quema la piel, evita usar el producto.

Ahora bien, si tu piel acepta el agua oxigenada, no dudes en aprovecharte de los beneficios de este increíble remedio. La acción desmanchante del agua oxigenada se da gracias al peróxido de hidrógeno presente en su composición; eso sí, para disfrutar de sus increíbles efectos, deberás hacerte con agua oxigenada de 20 volúmenes.

Lava cada axila con agua y jabón para retirar el sudor y las impurezas de la zona. Aplica el agua oxigenada con un algodón directamente sobre cada axila. No tengas miedo, pues poner muy poca cantidad podría relentizar el proceso. Deja reposar por 10 minutos. Lávate las axilas con abundante agua fría para retirar el agua oxigenada.

Vinagre de manzana

Gracias a los ácidos naturales que contiene este ingrediente, el vinagre de sidra de manzana es ideal para prevenir la formación de bacterias que, entre otras cosas, tienden a oscurecer la piel. Entre dichos ácidos naturales encontramos el ácido acético, el málico y el láctico, los cuales ayudan a exfoliar la piel mediante la eliminación de células muertas acumuladas en la dermis.

¿Quieres aprender cómo desmanchar las axilas con vinagre de manzana? Sigue este sencillo paso a paso:

Mezcla un vaso de agua con un vaso de vinagre de sidra de manzana. Empapa una toalla con la mezcla y límpiate las axilas con ella. Deja que la mezcla actúe durante 10 minutos y, a continuación, lava la zona con abundante agua fría.

Cómo blanquear las axilas con arroz

Llegamos a un ingrediente esencial para desmanchar las axilas rápidamente: el arroz, un ingrediente que seguro que tendrás en casa. Este alimento, así como el agua que se puede obtener con este alimento, está lleno de propiedades blanqueantes inigualables a la hora de aclarar la piel naturalmente. Te explicamos cómo beneficiarte de todas sus propiedades:

Limpia bien tus axilas antes de empezar. Utiliza, a poder ser, alguno de los ingredientes mencionado anteriormente para pasar un primer algodón. Lava el arroz que vayas a utilizar y déjalo reposar en agua durante 15 minutos aproximadamente. Cuela el arroz y utilízalo para exfoliar directamente tus axilas. Utiliza tu mano para dar suaves masajes circulares con el arroz en tu piel.

Cúrcuma

Aunque puede teñir la piel de amarillo si no tenemos cuidado y abusamos de este ingrediente, la cúrcuma es excelente para quitar manchas oscuras de diferentes partes del cuerpo. Así pues, si te preguntas cómo blanquear axilas y entrepiernas (entre otras zonas de la piel que tienden a oscurecerse), las propiedades antibacterianas y antioxidantes de la cúrcuma pueden convertirse en tus mejores aliadas.

En un recipiente, prepara una cucharada de cúrcula y zumo de medio limón. Mezcla bien hasta que quede una crema pastosa. Aplica la mezcla en tus axilas usando guantes, pues así evitarás mancharte los dedos. Deja que la mezcla atúe durante 10 minutos y, a continuación, lava el área con abundante agua y jabón.

Miel

Si te preguntas cómo blanquear las axilas rápidamente con remedios naturales, ten en cuenta que la miel es infalible. Además de ser un hidratante que nutre en profundidad, la miel tiene propiedades purificantes que se encargan de limpiar nuestra piel. Por si fuera poco, hablamos también de un exfoliante natural capaz de limpiar las células muertas de la dermis sin dañarla, siempre aportando un toque de luminosidad extra. Esto, junto a las propiedades antimanchas que facilita el peróxido de hidógeno de la miel, favorece el blanqueamiento de las partes más oscuras de la piel:

Para usar correctamente este remedio casero, solo tendrás que mezclar el jugo de un limón con 2 cucharadas pequeñas de miel pura. Mezcla bien los ingredientes hasta que quede una pasta uniforme. Aplica la pasta en tus axilas y deja que actúe durante 30 minutos. Retira la mezcla con abundante agua.

Pepino

De igual forma, el pepino en rodajas es un excelente desmanchante de axilas, pues sus propiedades exfoliantes e hidratantes, así como su alto contenido en vitamina E le permiten retirar piel muerta de la zona, igualar el pH de la piel e hidratar el área deseada para que la falta de sequedad no produzca un rápido oscurecimiento.

Te explicamos cómo desmanchar las axilas con pepino:

Corta medio pepino en finas rodajas. Déjalo sobre las axilas durante una hora, haciendo que el alimento esté en contacto constante con la piel. Hazlo antes de bañarte y, si quieres, añade unas gotas de jugo de limón para masajear la zona antes de retirar los productos con agua.

Leche

La leche para aclarar la piel es perfecta debido a sus propiedades blanqueantes, hidratantes y suavizantes. Si bien es cierto que puedes aplicar la leche directamente sobre las axilas antes de acostarte con la ayuda de un algodón y dejarla reposar en tu piel durante 10 minutos, desde unCOMO te recomendamos mezclara con otro potente ingrediente: el azafrán.

Toma dos cucharadas de azafrán y dos cucharadas de leche. Mezcla bien ambos ingredientes hasta conseguir una pasta. Unta tus axilas con la mezcla antes de acostarte. Sírvete de un algodón para hacerlo. No enjuagues, deja que repose durante toda la noche.

La mezcla de ambos ingredientes blanqueará la pigmentación de tu piel en pocos días, eso sí, tienes que ser constante con este truco y utilizarlo 3-4 veces por semana.

Yogur y avena

Gracias a su alto contenido de ácidos lácticos, calcio, vitamina B y zinc, el yogur es un ingrediente blanqueante perfecto para zonas que tienden a oscurecerse. Desde unCOMO te recomendamos mezclar un yogur 100% natural con dos cucharadas de avena, un remedio lleno de vitaminas y minerales que te ayudará a exfoliar y aclarar la piel en pocos tratamientos.

Masajea la mezcla durante cinco minutos y, a continuación, aclara con abundante agua. Puedes realizar este masaje cinco días a la semana para ver mejores resultados a largo plazo.

Agua de rosas

¿Sirve el agua de rosas para blanquear? Son muchos los que, con el auge de los remedios naturales, se han hecho esta pregunta. Pues bien, desde unCOMO queremos que sepas que el agua de rosas cuenta con propiedades aclarantes y purificadoras, por lo que su uso constante sí que puede atenuar manchas oscuras de la piel y aportar más luminosidad.

Aplica agua de rosas en tus axilas antes de ir a dormir y no aclares el producto hasta el día siguiente. Si tienes la piel seca o rugosa, el agua de rosas será tu mejor aliada, pues logrará que tu piel logre una textura mucho más atractiva.

Aceite de coco

El aceite de coco ha sido siempre un producto estrella en el campo de la belleza, pues sus increíbles propiedades aportan beneficios para la piel pero también para el pelo, para las uñas, etc.

Blanquear las axilas con aceite de coco es posible gracias a los ácidos grasos esenciales de este producto (ácido cáprico, ácido láurico, ácido capílico, etc.). Estos son los encargados de llenar el aceite de coco de propiedades blanqueantes, antibacterianas, antivirales y antifúngicas.

Si quieres aprender cómo desmanchar las axilas con aceite de coco, solo tendrás que aplicar una capa de este producto sobre la zona que quieras aclarar durante 15 minutos antes de bañarte.

Tratamiento para aclarar las axilas

Son muchas las personas que, debido a sus complejos, deciden abandonar los remedios caseros para blanquear las axilas y apuestan por un tratamiento dermatológico que de resultados en menos tiempo. Si bien es cierto que desde unCOMO te recomendamos tener algo de paciencia y apostar por productos naturales antes de decantarte por tratamientos más agresivos, existe la posibilidad de blanquear las axilas al instante con métodos muy innovadores.

Debes consultar con un profesional la posibilidad de someterte a alguno de estos tratamientos, pues así podrás encontrar el mejor para tu caso. Desde unCOMO te mostramos algunos de los tratamientos más populares:

Tratamiento con retinoides : los retinoides son un compuesto químico relacionado con la vitamina A que se usa, a menudo, para el tratamiento del acné y la psoriasis. Los retinoides regulan la actividad celular de la piel, ayudando así a uniformar su tono.

: los retinoides son un compuesto químico relacionado con la vitamina A que se usa, a menudo, para el tratamiento del acné y la psoriasis. Los retinoides regulan la actividad celular de la piel, ayudando así a uniformar su tono. Peelings estéticos : los peelings eliminan directamente las células muertes de determinadas zonas del cuerpo para conseguir una piel más suave, luminosa y renovada.

: los peelings eliminan directamente las células muertes de determinadas zonas del cuerpo para conseguir una piel más suave, luminosa y renovada. Cremas blanqueantes: existen ungüentos a base de vitamina A y vitamina D que estimulan la regeneración celular. Estos se suelen recomendar a personas que tienen manchas en el rostro, pues son cremas que logran atenuar las zonas más oscuras de la piel en menos tiempo y de manera poco agresiva.

