Daredevil dejará Netflix muy pronto

La serie de Daredevil y el resto de personajes de Marvel dejarán la plataforma de streaming Netflix dentro de muy poco.

En 2015 se estrenó Daredevil en Netflix y fue un éxito inmediato, luego expandieron este pequeño Universo urbano con los programas de Punisher, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, además los juntaron a todos en Los Defensores. Luego fueron cancelando todas las series y los derechos de personajes han regresado a Disney. Por eso, algunos de ellos ya están en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

Ya que Daredevil / Matt Murdock (Charlie Cox) tiene un pequeño cameo en Spider-Man: No Way Home y probablemente regresará en She-Hulk, mientra que Kingpin (Vincent D’Onofrio) impactó en la serie Ojo de Halcón, aunque puede que no regrese más. Pero además hay rumores de que el resto podrían ser importantes en el futuro del UCM, sobre todo Punisher (Jon Bernthal) y Jessica Jones (Krysten Ritter).

Ahora tenemos una mala noticia sobre las series, ya que abandonarán Netflix el 1 de marzo, algo que ha anunciado la propia plataforma de streaming. Por lo que todos aquellos que no las hayan visto deben darse prisa. Aunque no sabemos si darán el salto a Disney Plus, ya que ese Universo forma parte del «Multiverso», por lo que no hay ningún problema con que se mezclen con las películas y el resto de programas de Marvel Studios.

Curiosamente, ahora Daredevil es una serie que ha vuelto a ser de las más vistas de Netflix, ya que después del estreno de Spider-man: No Way Home, los usuarios decidieron repasar las aventuras de Matt Murdock como abogado y justiciero en la Cocina del Infierno. Así que todos estos fans que están disfrutando del programa deben darse prisa en ver sus tres temporadas porque les queda menos de un mes.

¿Os gustó la serie de Daredevil? Dejadnos vuestros comentarios a continuación en la sección de opinión.

cinemascomics

Reporte Confidencial