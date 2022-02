EEUU | Grilletes para inmigrantes no es una «alternativa humana» al encarcelamiento

La vigilancia electrónica de los inmigrantes indocumentados «no es una alternativa humana y razonable» a la detención en cárceles privadas, dijo este jueves Jen Ibáñez Whitlock, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).

El gobierno del presidente Joe Biden busca ampliar el uso de dispositivos electrónicos para el seguimiento de inmigrantes indocumentados en un esfuerzo por reducir el encarcelamiento en centros privados, según la publicación Axios, que cita una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

