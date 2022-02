Horóscopo del 11 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

Comienza el fin de semana y por lo tanto todos los signos atraerán nuevas vibras de acuerdo con nuestra vidente de confianza Mhoni Vidente, quien predice grandes bendiciones y dicha para todos los horóscopos en este viernes 11 de febrero.

ARIES

Es momento de que le pongas más atención a tu cuerpo, ya que en estos días estás propenso a subir un poco de peso, es momento de bajarle al tema de las harinas. Por otra parte, hoy podrás encontrar a una persona que te atraiga mucho físicamente en una salida que tendrás con tus amistades cercanas, recuerda que el físico no lo es todo en el tema del amor.

TAURO

Es momento de reflexionar sobre lo que realmente quieres en temas de amor, ya que has estado estancado pensando en tu ex tóxico, deja el pasado atrás y mejor piensa en lo que tienes ahora. En temas de salud, es momento de que cuides mucho tus vías respiratorias, ya que podrías enfermarte en los próximos días.

GÉMINIS

Se vienen grandes proyectos profesionales, sólo es cuestión de que te mantengas paciente ya que este fin de semana te podría llegar una propuesta que te podría beneficiar ampliamente. Por otra parte eres un signo un poco frío, trata de no herir a tus seres queridos por ese comportamiento, ya que no te traerá nada bueno.

CÁNCER

Por en práctica todas esas cualidades que tienes al momento de idear algo, ya que eres un signo con mucha imaginación y con gran inteligencia, no tengas miedo, ya que este es tu peor enemigo. En el tema del amor, no andes jugando con los corazones de las personas, si quieres estar picando con uno y con otro, debes ser claro y comunicarles lo que realmente quieres.

VIRGO

Eres una persona muy trabajadora y como consecuencia muy perfeccionista, está bien, pero deberás cuidar más el tema del estrés ya que este puede perjudicar tu salud a tal grado de empezar a mermar tu desempeño. Es momento de tomar una vacaciones que bien merecidas te las tienes.

LIBRA

Eres un signo que le gusta escuchar a las demás personas y está bien, pero es momento de que escuches tu interior, ya no te reproches más las cosas que estuvieron fuera de tu alcance. En el amor tendrás una conexión única este fin de semana, será alguien con quien compartes muchos gustos en común.

LEO

Es un buen momento para darle un respiro a tu pareja, recuerda que no es bueno estar todo el tiempo como muéganos para demostrarse confianza y amor. Por lo tanto, para este fin de semana te vendría bien salir con tus amigos cercanos y empezar a disfrutar un poco más la vida sin el amor de tu vida.

ESCORPIÓN

Eres un signo muy apasionado en todos los temas pero más en el tema de amor, te gusta disfrutar al máximo cada momento que pasas con tu pareja y este fin de semana no será la excepción ya que de acuerdo con los astros, podrás presentarles a tus seres cercanos a tu gran amor, pero también recuerda que todo se tiene que llevar con calma.

SAGITARIO

Es momento de aplicarse en el ejercicio ya que has estado comiendo de más y no porque lo necesites sino por puro placer, no está mal, en la medida que procures tu cuerpo, así que deja la flojera atrás y aplícate. En el tema del amor debes tener paciencia ya que tu persona favorita no llegará de la noche a la mañana.

CAPRICORNIO

Ya no sobre pienses las cosas porque no te traerá nada bueno más que preocupaciones, empieza a dejar fluir las cosas y creeme que todo eso en lo que piensas solo fueron banalidades. Para este viernes podrás reencontrarte con una amistad que hace mucho tiempo no ves.

ACUARIO

Eres un signo muy sincero, pero eso te hace un signo muy crudo al decir las cosas, no debes ser tan duro, pues podrás perder a personas muy queridas. Por otra parte debes cuidar tus articulaciones ya que en estos días podrías sufrir una lesión.

PISCIS

Al ser un signo muy sentimental, este fin te enterarás de algo no muy grato, por lo que debes recordar lo mucho que vales y no dejarte llevar por lo que dicen los demás. Por otra parte, en temas profesionales, te llegará una oportunidad de trabajo por parte de una amistad cercana.

