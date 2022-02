nos tienen retenidos y sin poder comer

“Nos tienen retenido en el Aeropuerto (Tocumen) de Panamá, no nos dejan ni siquiera ir al baño, tampoco a buscar comida”. Es la denuncia de Erickson Denis Ochoa, un venezolano que se encontraba de vacaciones en Italia y que actualmente está varado junto a otro grupo de personas en el mencionado terminal internacional.

Continúan este tipo de situaciones en Panamá donde las autoridades migratorias prohíben sin razones claras y públicas el tránsito de venezolanos, incluso con la debida documentación que corresponde.

El periodista Sergio Novelli a través de su cuenta en Instagram, publicó la situación que vive Ochoa en el aeródromo de dicho país.

Detalló que, según la hermana del afectado @hepsydenis, él tenía su boleto de regreso a Venezuela con varias escalas: Milán-Madrid; Madrid-Panamá y Panamá-Caracas.

“Se realizó la prueba PCR de Covid-19 en un laboratorio en Milán, pero la misma no tenía código QR sino solo un código de barras. Desde Italia le informaron que así podía viajar. No obstante, al momento de abordar el vuelo hacia Maiquetía le indican que no puede porque su prueba no tiene el código QR”, explicó.

El comunicador venezolano mediante su red social, detalló que Erickson Ochoa, presenta la siguiente situación:

1- El aeropuerto de Tocumen Panamá no tiene laboratorio que haga la prueba PCR con QR.

2- No le permiten salir del aeropuerto a realizarse la prueba en un laboratorio externo. Pues no tiene VISA para ingresar.

3- No le permiten entrar a ningún laboratorio de Panamá a tomar la muestra porque está en suelo internacional.

4- Lo tienen retenido con limitaciones para comer, ir al baño o tomar agua, según lo indicó el viajero.

5- Migración Panamá le quito su pasaporte.

6- Su pasaporte vence el 14/02.

7- Tiene diabetes tipo 2 y no puede estar sometido a estas condiciones.

8- No puede regresar a Europa porque su tiempo de permanencia ya llegó a tres meses.

En tal sentido, exigió a los organismos panameños le permitan realizarse una prueba de antígenos (la cual si es factible en el mismo aeropuerto). De esta manera, sí poder regresar a Caracas.

