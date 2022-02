Parecen hermanas: Mamá de 45 años es confundida con su hija de 21

La influencer confesó cuales rutinas de salud lleva para poder lucir esa apariencia física que la hace ver tan juvenil

La influencer Joleen Díaz, de 45 años de edad se ha vuelto viral en las redes sociales tras su impactante juventud y por las comparaciones que le hacen las personas de parecer más la hermana que la madre de su hija Meilani Parks, de 23 años de edad.

Díaz asegura que muchas veces no le creen cuando dice su edad ya que su lozana apariencia le ha jugado una mala pasada en más de una ocasión, y ha confesado que en varias ocasiones su perfil en las conocidas cuentas de citas en línea ha sido bloqueada por no confiar en su edad, según lo reseñado por la revista People.

«Meilani me pide consejo sobre las citas todo el tiempo. Me encanta que confíe en los consejos que le doy. Siento que está bien equilibrada en las citas y me alegro de que mis experiencias puedan ayudarla», indicó Joleen al referirse de su relación con su progenitora.

Tras las dudas de qué hace para tener ese juvenil aspecto a su edad, Díaz ha dicho que no es producto de cirugías plásticas ni cremas milagrosas, sino que se debe a que lleva una buena alimentación, realiza ejercicio, meditación, no bebe alcohol y duerme correctamente.

En su cuenta de Instagram la influencer comparte muchas fotografías, en las que se observa que es amante de los deportes y que disfruta de los planes nocturnos junto a su hija.

