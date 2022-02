Solórzano exige una reacción contundente por el asesinato de bebé migrante

#10Feb | Diputada @delsasolorzano: "Hemos visto cómo una madre deltana hoy llora a su hijo asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago y no se ha dado respuesta a la solicitud de investigación que requerimos desde la Com. Especial de Justicia y Paz de la AN". pic.twitter.com/fK0ciJJoKZ