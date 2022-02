Cada persona tiene unos rasgos y formas diferentes en su rostro y, en muchos casos, esto determina el tipo de estilo, corte de pelo o maquillaje que le puede ir mejor. Seguro que en más de una ocasión te has animado a hacerte un tipo específico de maquillaje en tu rostro y en tus ojos, siguiendo las tendencias o alguna actriz famosa y, al ver el resultado, no te has visto con el aspecto que pretendías. Esto se debe a que no solamente existe un tipo de ojo, sino que, dependiendo de su forma, hay un tipo específico de ojo y una técnica de maquillaje para resaltarlo y embellecerlo.

Saber maquillarse requiere de mucha práctica y dedicación diaria para poder hacerlo cada vez mejor pero, sobre todo, hace falta que la persona domine sus formas y conozca lo que más le resalta sus facciones. Por eso, en este artículo de unCOMO vamos a repasar los tipos de ojos y cómo maquillarlos para que, sea como sean, siempre luzcas perfecta.

Ojos asiáticos

Este tipo de ojos, también llamados rasgados, tienen la particularidad de tener un párpado móvil más pequeño y elevado que el resto, dando la sensación de tener un ojo pequeño y alargado. Para este tipo de forma, lo importante es darle profundidad y volumen al ojo a través del maquillaje.

Lo primero que deberás hacer será usar una sombra clara en el arco de la ceja para remarcar la zonay, así, agrandar el ojo. Después, distribuirás una sombra de un color intermedio por el párpado móvil, desde el lagrimal hasta la cuenca del ojo para crear un párpado más amplio. Con la sombra más oscura en la cuenca interior, marcarás la parte del hueso agrandando la forma y dando profundidad. Por último, trazarás una fina línea con eyeliner, evitando alargar el rabillo para quitar el efecto rasgado.

Ojos separados

Se trata de un tipo de ojos que tienen una separación mayor que la normal entre ellos. El maquillaje de este tipo de ojos se va a centrar en disimular esta distancia, aplicando las zonas oscuras en la parte central en vez de en los extremos para acortar la distancia de ambos ojos:

Lo primero que harás será colocar la sombra del tono de más claro en el arco de la ceja para levantar la mirada. A continuación, distribuirás la sombra de tono intermedio por el párpado móvil llegando al lagrimal. Para poder dar una sensación de ojos menos separados, aplica la sombra oscura en la zona de las pestañas superiores y rozando el pliegue del ojo; deberás aplicarlo en una zona más centrada en este tipo de ojo, en lugar de estar rozando el hueso de la cuenca. Aplicaremos una fina línea de eyeliner, evitando el rabillo muy largo para evitar sensación de distancia.

Ojos almendrados

Este tipo de ojos son los más fáciles y sencillos de maquillar ya que poseen una simetría que los hace armónicos con el rostro. A pesar de que hay diferentes maneras de maquillarlos, si te preguntas cómo hacer para que tus ojos se vean almendrados y preciosos, una de las formas de potenciar la mirada sería:

Aplica el tono más claro en el arco de las cejas y el lagrimal, para delimitar el ojo. Para crear profundidad, deberá colocar la sombra intermedia en el pliegue del ojo. La sombra de un color más oscuro en el hueso de la cuenca, haciendo que la mirada sea más intensa y remarcada. En esta ocasión, el eyeliner sí que debe terminar en un rabillo alargado y ascendente que dé una mirada rasgada. Puedes terminar aplicando también máscara de pestañas para agrandar los ojos.

Ojos hundidos

Los ojos hundidos son aquellos en los que la cuenca de los ojos y el pliegue se marca más de lo deseado. Para disimularlo, el maquillaje se centrará en ampliar el párpado móvil y disimular los pliegues que se puedan formar.

Deberás delimitar el ojo con la sombra más clara, aplicando un tono claro en el arco de la ceja y el párpado móvil cercana al lagrimal, tratando de disimular el pliegue del ojo La sombra media entre el hueso del párpado y el párpado móvil de la zona cercana a la cuenca, para crear una discreta transición Pon sombra oscura en el exterior, procura usarla en poca cantidad y difuminarla hacia las zonas exteriores haciendo forma de «v» ladeada. También aplicarás una fina línea de eyeliner y marcarás la línea de agua inferior.

Ojos juntos

Para los tipos de ojos que se ven demasiado juntos, aplicaremos una técnica contraria a la explicada en el caso de ojos separados. La intención es crear amplitud en el lagrimal para crear distancia:

Aplica una sombra clara en el parpado móvil que tenga predominancia en la zona del lagrimal. Usa la sombra media en el pliegue del ojo a modo de transición de colores. Utiliza la sombra oscura en el párpado móvil, concretamente, en las zonas superiores y laterales. Aplica una línea de eyeliner procurando que sobresalga un rabillo recto que creará sensación de distancia. También puedes aplicar la máscara de pestañas hacia los extremos, ladeada.

Ojos caídos

Dentro del grupo de tipos de ojos y sus características, el efecto de ojos caídos se produce cuando el párpado móvil cae y tapa la forma natural de los ojos. Normalmente sucede en personas maduras, pero hay un tipo de maquillaje que lo puede disimular:

Con una línea imaginaria, dividirás el ojo en dos y aplicarás la sombra clara en la mitad interna del ojo y el arco de la ceja, marcando el lagrimal. Usa sombra media entre la parte clara del lagrimal y la zona externa. Aplica la sombra más oscura en el párpado, abarcando toda la zona de la línea de pestañas superior y llegando hasta la zona alta del párpado móvil. Acaba aplicando eyeliner y terminando en un rabillo hacia arriba para elevar la mirada.

UNCOMO

Reporte Confidencial