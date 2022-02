Chilenos piden no dejar entrar a mas venezolanos, por delitos contra nacionales

Pero la situación empeoró luego de que dos migrantes lanzaran desde un puente a un joven conductor de un camión, identificado como Bryan Castillo. Tras el caso, inició una protesta masiva de camioneros en el norte del país, específicamente en la ruta que une a Antofagasta con Mejillones.

El caso ocurrió presuntamente cuando dos migrantes atacaron el camión del hombre que se negó a llevarlos. Entonces, el joven conductor se bajó del vehículo, pero en el enfrentamiento fue lanzado al vacío. El hecho recuerda el caso del peruano que fue tirado también de un puente en Colombia a manos de dos venezolanos.

Según el jefe de la II Zona de Carabineros, general Gonzalo Castro la “información preliminar con la que contamos, un grupo de estos transportistas habría tenido una confrontación con un grupo de peatones que circulaban en el lugar. Aparentemente se trataría de un inmigrantes“.

Dos ciudadanos venezolanos habrían participado directamente del asesinato, quienes además están en el país de forma irregular y fueron detenidos por lo ocurrido. Frente a este caso, aumentó la molestia por la crisis migratoria.

Entonces, el gremio camionero anunció una protesta que mantiene el tránsito frenado en la Ruta 1. Los líderes de la manifestación hizo un llamado a que “todo Chile se sume (a la movilización), de Arica a Punta Arenas” y agregó:

No queremos más inmigración en nuestro país (…) No nos vamos a mover hasta que se haga un proyecto de ley y cierren las puertas de nuestro país. Ya no queremos más inmigrantes, ya es suficiente. Chile ya dio la ayuda humanitaria que tenía que dar, no aguantamos más