EEUU | Blinken comunica a Lavrov que la vía diplomática todavía sigue abierta

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en la que le trasladó que la vía diplomática sigue abierta para la situación en Ucrania, siempre y cuando Moscú «desescale» y negocie de buena fe.

I spoke with Foreign Minister Lavrov today to urge a diplomatic resolution to Russia’s unprovoked military build-up around Ukraine. I reiterated that further Russian aggression would be met with a resolute, massive, and united Transatlantic response.

