El cine español festeja su reencuentro con unos Premios Goya de récord

Tres nominados al Óscar, una película de récord y Cate Blanchett como invitada especial: los Premios Goya se reencuentran este sábado con el público tras la sobria edición anterior en una ceremonia que podría volver a coronar a sus grandes estrellas, Penélope Cruz y Javier Bardem.

La pareja de flamantes candidatos al Óscar será la más esperada en la alfombra roja de la gala que arrancará a las 22H00 (21H00 GMT) en el Palau de les Arts de Valencia (este).

Actriz que más veces ha sido nominada al Goya (13), Penélope Cruz opta al que sería su cuarto galardón por su rol en Madres paralelas, mientras que Bardem lo hace por su embaucador Julio Blanco en El buen patrón, gran favorita de la noche al llegar con un récord de 20 candidaturas.

La sátira sobre el capitalismo de Fernando León de Aranoa, que sumerge al espectador en el tóxico ambiente de Básculas Blanco, una empresa de provincias dirigida por un jefe sin escrúpulos, tiene a ocho de sus intérpretes en diferentes categorías, algunos compitiendo entre ellos.

«Tantos actores y actrices nominados es una maravilla, me produce muchísima ilusión», resaltó Bardem, quien sin embargo optará al Óscar por su trabajo en Being the Ricardos.

Nada decidido

Pero el récord de nominaciones no le asegura una noche plácida a El buen patrón. Con 14 candidaturas, Maixabel, de Icíar Bollaín, llega a Valencia con argumentos de sobra para robarle el protagonismo con su relato de la historia real del encuentro de Maixabel Lasa, viuda del político vasco Juan María Jáuregui, con dos miembros de la banda armada separatista ETA arrepentidos de haber participado en el asesinato de su marido.

Por detrás, con ocho candidaturas, quedó la reflexión sobre la maternidad y la memoria histórica de Pedro Almodóvar, Madres paralelas. La película del director manchego tuvo más suerte en los Óscar, donde además del trabajo de Cruz fue reconocido el autor de su música, Alberto Iglesias, quien sin embargo competirá por su decimosegundo Goya por su trabajo en Maixabel.

La categoría de mejor película la cierran Libertad (6), de la novel Clara Roquet, y Mediterráneo (7), de Marcel Barrena.

Sin abrazos

Con los indicadores pandémicos a la baja, España encara con precaución el que podría ser el ansiado regreso a la normalidad. Con ese optimismo –aún cauto– se ha diseñado esta gala donde actuarán Joaquín Sabina o C. Tangana y que contrastará con la austeridad de la anterior, cuando Antonio Banderas fue el sobrio conductor de una ceremonia insólita desde un teatro vacío en Málaga (sur), y con el país todavía atenazado por la pandemia.

Sin presentador fijo -y con algunas precauciones como un aforo reducido y la recomendación de limitar el contacto físico- los organizadores prometen más novedades en esta gala de la que, por ahora, solo se conocen dos premiados: el primer Goya Internacional, que recogerá la actriz australiana Cate Blanchett, y el de Honor para el veterano actor José Sacristán.

Los 28 «cabezones» restantes son una incógnita. Pese al aplaudido trabajo de Bardem, que con cinco goyas es el actor con más galardones, sus competidores son los potentes Luis Tosar (Maixabel), Javier Gutiérrez (La hija) y Eduard Fernández (Mediterráneo).

Competencia latinoamericana

Más fácil podría tenerlo Fernando León para lograr su tercer Goya a la mejor dirección y sacudirse así la decepción del martes, cuando El buen patrón quedó a las puertas de entrar en el quinteto finalista que competirá por el Óscar a mejor película internacional.

Para lograrlo, los académicos tendrán que preferir el trabajo de este minucioso realizador por encima de los de Bollaín, Manuel Martín Cuenca (La hija) y Almodóvar, quien esta vez no parte como favorito para conquistar su cuarto galardón como director.

Sí que parece más cerca su protagonista y actriz fetiche, Penélope Cruz, a quien su atormentada y firme Janis no deja de darle alegrías.

Primero fue la Copa Volpi en Venecia, luego su candidatura en España y ahora su cuarta nominación al Óscar, que ya consiguió como secundaria por Vicky, Cristina, Barcelona (2009). Pero esta vez opta al premio como protagonista y al mismo tiempo que su esposo.

«Con Javier, que empezamos juntos nuestra carrera, mira dónde nos ha llevado la vida. Y compartir algo así juntos es raro, es fuerte y muy bonito», explicó en la televisión estatal.

Por el galardón a mejor película iberoamericana competirán la peruana Canción sin nombre, la chilena La cordillera de los sueños, la argentina Las siamesas y la mexicana Los lobos. AFP

