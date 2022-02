México | Pese a veda, AMLO difunde programas sociales

Aunque desde el 4 de febrero inició la veda por las elecciones y la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó los programas de bienestar implementados en su gobierno dirigidos a los más pobres.

En Yécora, Sonora, dijo que a cada familia llega cuando menos un programa de bienestar como las pensiones para adultos mayores; niños, niñas con discapacidad; becas para estudiantes o “Jóvenes construyendo el futuro”.

Durante una reunión con presidentes municipales de la Sierra de Chihuahua y de Sonora expresó que “el propósito es venir a decirles que no están solas, que no están solos, que vamos nosotros a seguir apoyando”.

Tras la publicación el 4 de febrero de la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental y la autoridad electoral es la única encargado de promover ese ejercicio.

Pese a veda, AMLO difunde programas sociales Foto: Presidencia

En la reunión de este viernes, el presidente llamó la atención que sólo se otorguen cuatro becas a universitarios cuando la meta era de 21 estudiantes en la región.

“De todos estos municipios, solo 4, esto también es un indicador de marginación, porque, cuando hay pobreza y hay necesidad, pues no se llega a nivel universitario, se va quedando en el camino, nada más la educación básica, ya no hay la prepa y mucho menos la universidad, esto nos tiene que llamar la atención, porque hay que ver dónde están los que deben estar estudiando el nivel superior, no es posible que nada más haya cuatro”, cuestionó.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño alertó que esta zona de la sierra entre Sonora y Chihuahua es “una ruta natural del narcotráfico” por lo que los jóvenes tienen la opción de irse a Estados Unidos o a ciudades como Obregón, Hermosillo y Navojoa “buscar las oportunidades que no les da el pueblo”.

“Y se ubican en los cinturones de miseria y los que se quedan sin opción enfilan con frecuencia a la tentación del narcotráfico en estas zona particularmente donde hay altos niveles de pobreza para muchas familias el único ingreso, es el que reciben de programas sociales que son de los de mayor pobreza en todo el estado”, comentó.

Durazo Montaño enfatizó que el presidente aprobó la modernización del puerto de Guaymas lo que dinamizará la economía de la región.

El presidente destacó que en esta gira lo acompañe el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, lo que es una “rareza” y es “excepcional”, por lo que confío en que ser consigan los recursos destinados a esta zona marginada del país

Acompañado de integrantes de su gobierno, López Obrador se comprometió en atender las demandas de los presidentes municipales que pidieron obras públicas, mejorar caminos, entre otros peticiones, y regresar en tres meses.