Nikola Jokic parte a la cabeza de la lista de favoritos a ganar el MVP

No se dan tregua las grandes figuras de la NBA en la actualización de la lucha por ser el Jugador Más Valioso de la temporada 2021-22.

En la última actualización hecha por la liga estadounidense de baloncesto, apareció el pívot serbio Nikola Jokic en lo más alto.

De acuerdo a puros registros estadísticos que ha venido dejando, la figura de los Nuggets se pone en posición inmejorable de defender su puesto como el MVP que ya ganó en la campaña anterior.

Jokic es claramente el líder de la franquicia de Denver, donde este año ha disputado 48 compromisos con promedios de 25.8 puntos, 13.6 rebotes y 7.9 asistencias.

Los Nuggets marchan en sexto lugar de la Conferencia Oeste con marca de 30 triunfos y 25 derrotas.

Tras el “Joker”, aparece otro pívot, pero el de los 76ers, Joel Embiid. El camerunés se encuentra segundo en la clasificación gracias a sus promedios de 29.4 puntos, 10.9 rebotes y 4.3 asistencias.

💪 Joel Embiid was locked in on both ends of the floor for the @sixers in their win!@JoelEmbiid: 25 PTS, 19 REB, 4 AST, 5 BLK pic.twitter.com/n7JufVz5CH

— NBA (@NBA) February 12, 2022