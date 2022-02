Operadoras de internet en Venezuela bloquean portal web de El Nacional

El Nacional web fue bloqueado por varios proveedores de Internet en Venezuela, como Cantv, Inter, Movistar y Digitel.

Ante esto el medio digital explicó a los usuarios que si el bloqueo está impedido de leer su contenido, ofrecieron una serie de pasos para que se pueda leer las noticias y así burlar el bloqueo.

Vale acortar que el pasado miércoles 9 de febrero, Diosdado Cabello aseguró que ahora le “provoca ir por la página web”, luego que le fuera otorgado por un tribunal de la sede del periódico.

“Ahora me provoca ir por la página, porque con eso no me pagaron completo”, afirmó en su programa televisivo, Con el mazo dando.

“La conclusión es que todavía me debes, pillo. Te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas, pero no te gusta asumir tus responsabilidades. Me estás provocando a ir un paso más adelante”, amenazó Cabello al presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

Por otra parte, precisó que El Nacional todavía le debe la indemnización por «daño moral» ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político, a pesar de la entrega de la sede del medio como parte de la compensación.

Recordemos que Diosdado Cabello denunció a El Nacional por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EEUU, por presuntos nexos con el narcotráfico.

El TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

El Supremo notificó del embargo de la sede del diario en mayo pasado como parte de la indemnización.

Cabello añadió que ahora en el edificio, ubicado en Caracas, se abrirá una universidad de las comunicaciones.

El lunes, un tribunal entregó la sede a Cabello, lo que el medio calificó de un «irregular y clandestino remate judicial».

«En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (…), le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello», publicó El Nacional.

