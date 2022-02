Una fecha para conmemorar a los valientes

Aunque para muchos el Día de la Juventud suele ser una fecha común, en realidad para otros es un día donde se le hace honor a quienes de una manera u otra se han convertido en el sustento de la familia, hombres y mujeres que dejaron atrás las vivencias propias de esa etapa para asumir mayores responsabilidades.

Es frecuente que entre los jóvenes existan la interrogante de «emigrar o quedarme». Sin embargo, hay dos caras de la moneda, los que se quedan y aquellos que se van. ¿Cuáles son sus motivos?

Día de la Juventud

Hay jóvenes que están lejos de casa, aquellos que decidieron cruzar fronteras con sus sueños en una maleta para buscar un mejor futuro y de esta forma ayudar a su familia. Aunque para muchos «no ha sido fácil estar lejos de casa», consideran que ha valido la pena cada esfuerzo.

«Para salir de Venezuela hay que tener mucha valentía»

Oscar Vargas es un caraqueño que desde hace cuatro años llegó a Argentina para buscar mejores oportunidades de vida, dejando a su hija y a su familia. «No ha sido fácil alejarme de mi familia, pero ha valido la pena. Espero que Venezuela mejore para poder volver porque nada como estar en casa«, dijo a NTA.

Por otra parte, Leonardo Rivero, un joven que llegó a Chile en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a sus familiares y amigos.

«Una de las cosas por las cuales salí de Venezuela fue por la inseguridad. Teniendo metas trazadas, sueños por cumplir que no pude hacer en mi país, Chile fue el territorio que me acogió y me abrió las puertas. Con el pasar del tiempo aprendí a hacer cosas que nunca había hecho y cumplir objetivos y propósitos. Para salir de Venezuela hay que tener mucha valentía. Un abrazo y fuerza a todos los que estamos afuera», dijo Rivero a esta redacción.

María López llegó a España con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, una decisión que a su juicio, ha sido una determinación positiva en su vida.

«Salir de mi país fue un poco difícil porque nunca estamos listos para estar lejos de nuestra zona de confort. Pero cuando esa zona es un peligro para ti, es necesario salir. Emigré por tema de salud, por el tema de comida, empleo, economía y bienestar social, cosas tan esenciales en un país, pues allá no las tengo y tomé la iniciativa de iniciar de cero y obtener cosas que en mi país sería imposible de lograrlas».

«Todavía hay mucho que ofrecerle a Venezuela y por eso me quedo»

David Lara es un joven trabajador de la salud que sigue apostando por el país, considera que todavía hay mucho que ofrecerle a Venezuela y por eso decidió quedarse.

«No he pensado en emigrar, este es un país que tiene para darte oportunidades y progresos porque somos personas con mucho talento. Más allá de un cambio político, también las personas deben dar un aporte positivo al país», dijo Lara.

Mayerlin Peroza es otra joven que consideró que en Venezuela se pueden construir oportunidades. «Es muy duro y difícil estar lejos de mi familia. Creo que debemos estar con la familia y cerca ayudándolos. Me quedo porque aquí no me hace falta nada. Tengo trabajo y cada día trabajando puedes producir y construir algo. No es necesario salir del país», comentó.

Asimismo, Tonner Castro considera que en Venezuela hay buenas oportunidades. «Hay que esforzarse igual que en exterior, pero siento que puede ser más suave para conseguir el dinero, haciendo varias cosas consigues el dinero que tal vez afuera puedes conseguir matándote varias horas» enfatizó.

Ambas decisiones son tan valientes que cada uno de los que tomaron una determinación son personas con ganas de crecer aportando un grano de arena para Venezuela.

¡Feliz Día de la Juventud!