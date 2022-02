El insólito último deseo que pidió una mujer moribunda a su esposo

Un hombre se hizo viral en las redes sociales tras publicar el insólito ‘último deseo’ que le hizo su mujer moribunda, quien le pidió que la dejará tener sexo con uno de sus exnovios, «por última vez».

La surrealista historia fue compartida por el hombre a través de un foro de «consejos sobre relaciones» en la red social Reddit, donde rápidamente consiguió levantar la polémica entre sus usuarios.

Durante la publicación dijo sentirse devastado ante la inminente muerte de su esposa, quien sufre una enfermedad terminal. Los médicos le dieron una expectativa de vida de «máximo 9 meses».

La pareja lleva 10 años de casada y el hombre afirma que no recuerda la vida sin ella. «No sé que haré una vez que se haya ido», precisó en la publicación.

Por esta razón, dijo estar haciendo todo lo necesario para hacerla sentir lo mejor posible en el tiempo que le queda; pero lo que no esperaba era la insólita petición que le hizo su esposa.

«Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex», recordó el hombre.

Asimismo, detalló que cuando le preguntó porque quería eso ella lo volvió a sorprender con su respuesta.

«Ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue una mie… llegar a ese punto», explicó en su publicación.

¿CUMPLIRÁ SU DESEO?

El futuro viudo se debate entre negarle a su esposa moribunda su deseo o dejarla tener sexo con otro hombre.

«Honestamente, me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque ella se está muriendo”, agregó.

“Sé lo que le quiero contestar, pero no sé si es correcto. Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, argumentó el hombre.

Lo cierto es que la publicación se viralizó rápidamente y ahora miles de internautas esperan por la decisión del hombre ¿Cumplirá el último deseo de su esposa moribunda o se impondrá su orgullo? Solo queda esperar para saber la respuesta.

