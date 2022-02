EN VIDEO | Farruko pidió perdón por sus letras y se puso a predicar en pleno concierto

El cantante puertorriqueño de música urbana Farruko pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó este sábado controversia en redes sociales.

«Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso», dijo el artista durante su actuación de este viernes en la noche en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon hoy con «una misa».

Durante el concierto, sonó su famosa canción «Pepas» (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

#12Feb | El cantante puertorriqueño Farruko (@FarrukoOfficial) pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa despertando este sábado controversia en redes sociales. Video cortesía. pic.twitter.com/ZCDcAOcgAC — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) February 12, 2022

«Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano; porque el amor empieza por el perdón», afirmó, según uno de los videos que circularon por las redes.

LEA TAMBIÉN: ¡AY DIOS! FARRUKO PERDIÓ EL PELUQUIN EN PLENO CONCIERTO (+VIDEO)

El artista también hizo comentarios como que «todos somos pecadores, lo dice la Biblia» o que «Dios es bueno», al tiempo que confirmó su conversión religiosa.

«Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo», subrayó.

FANÁTICOS CRITICARON AL ARTISTA

Según comentarios en redes sociales, algunos de los asistentes al concierto se fueron durante esta predicación, mientras que otros expresaron en esta jornada sus críticas.

«Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250 dólares para ir a misa del pastor Farruko», escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter.

Otro internauta comentó al respecto: «Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo».

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, ha colaborado con los principales exponentes de la música urbana, entre ellos Daddy Yankee, y se encuentra ahora de gira con su último álbum «La 167».

Pese a las letras de sus canciones y su estilo de vida, la mayoría de los cantantes de música urbana puertorriqueña proclaman continuamente su profunda creencia en Dios.

EFE