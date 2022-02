Joven ilustradora en Rubio, un talento que encanta en redes sociales

Con la intención de cumplir sus sueños una joven ilustradora en Rubio crea diseños innovadores para salir adelante en tiempos difíciles.

Joven ilustradora en Rubio

NTA llegó a la vivienda de Kelly Ochoa, una joven ilustradora en Rubio, estado Táchira, de apenas 21 años de edad, quien paso a paso se está convirtiendo en una gran artista. Ella mencionó que desde muy pequeña le ha gustado dibujar, pintar y cualquier cosa relacionada con este arte.

La joven expresó que siempre tuvo como hobby realizar las ilustraciones, pues no se dedicaba de lleno, solo hasta hace cuatro meses que decidió darse a conocer mediante las redes sociales.

“Desde que tengo uso de razón me gusta dibujar. No solo me quiero dedicar a las ilustraciones, también deseo ampliar mis conocimientos y practicando poco a poco sé que lo lograré en nombre de Dios” dijo.

¿Por qué dedicarse a la ilustración?

Ochoa se dedicó a este arte porque siempre ha tenido la facilidad para desarrollarlo, además de que ha recibido comentarios de que tiene talento y esto la ha incentivado a seguir. Sin embargo, expresó que nunca ha visto una clase de dibujo, siempre practica y de error tras error ha mejorado cada ilustración.

“Hasta ahora ha sido así, claro está siempre he buscado referencia para mejorar cada día, pero sin duda creo que es para lo que estoy aquí, para desarrollar este arte que tanto me apasiona”.

Estudió en la UNET

Destacó que estudió arquitectura en la UNET, pero por tema país y situación pandemia decidió parar, pero no descarta continuar con su preparación más adelante, “actualmente tengo un trabajo muy alejado a mi arte, pero en mis tiempos libres lo practico con mucha pasión”

Deseo de avanzar de la joven ilustradora

Señaló la joven ilustradora que le gustaría especializarse en dibujos realistas o retratos, así como tomar clases para mejorar, “personalmente creo que si es posible trabajar en nuestros sueños aquí en Venezuela, pues si uno se enfoca en lo que se quiere lograr poco a poco se abren las puertas, es difícil por el tema país, pero debemos aprovechar cada oportunidad”.

