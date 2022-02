México | AMLO confía en respaldo del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que concluirá su mandato en septiembre de 2024, aunque aún faltan dos meses para la revocación de mandato en donde se decidirá si continúa o no en el cargo.

Durante la supervisión de obra en el Estadio “Héctor Espino” en Hermosillo, Sonora, señaló que todo dependerá de la naturaleza, el creador y la decisión popular.

Indicó que también se buscará darle continuidad a programas deportivos como las escuelas para béisbol, su deporte favorito.

“Dentro de poco tendré una reunión con el comisionado de Grandes Ligas, ya he hablado con él para buscar garantizar continuidad al programa como ellos inviertan para adelante de aquí a 2024 no hay problema, dependiendo de lo que diga la naturaleza, y el creador, pero no considero que sea problema, sobre todo lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre de 2024”, afirmó.

Tras la publicación el 4 de febrero de la revocación de mandato, el INE informó que hasta el próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental, la autoridad electoral es la única encargado de promover ese ejercicio y los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno y de los tres poderes no deben incidir en la decisión de la ciudadanía.

Acompañado del gobernador Alfonso Durazo Montaño y integrantes de su gobierno, López Obrador dijo que se debe blindar el programa deportivo “para que no sea flor de un sexenio, sino que sea algo constante, permanente”.

Refirió que se tendrán cinco escuelas de béisbol en Hermosillo y ciudad Obregón Sonora; en Texcoco, Estado de México, así como en el puerto de Veracruz y en Campeche, por lo que la primera generación se tendrá en 2024, cuando concluya su mandato.

Destacó que el gobernador Alfonso Durazo Montaño “es nuestro aliado, nuestro compañero, estamos trabajando de manera coordinada y por eso estamos explorando la posibilidad que los bienes que adquirió la Federación el estado de Sonora, lo que se invirtió se regrese a Sonora”.

Instruyó a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, analice cómo devolver el estadio que compró la Federación al gobierno de Sonora.