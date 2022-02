NBA Lebron James supera a Kareem Abdul-Jabbar en puntos combinados

Lebron James alcanzó los 44,152 puntos sumando los puntos que ha encentado en temporada regular y playoffs, convirtiéndose asi en el máximo anotador de puntos combinados en la historia del juego.

LeBron James ahora está en la cima de la clasificación de anotaciones de la NBA. Durante el enfrentamiento de Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors, James anotó su punto 44, 149, empatando a Kareem Abdul-Jabbar con la mayor cantidad de puntos anotados en la temporada regular y los playoffs.

Lakers star LeBron James has surpassed Kareem Abdul-Jabbar for most points scored in NBA history combining regular season and postseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 13, 2022